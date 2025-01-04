Samsunspor - Trabzonspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig maçı canlı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'a konuk oluyor. 7. haftada Bodrumspor'u son dakikalarda attığı golle yenen bordo-mavililer, 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Ev sahibi takım karşısında da aynı başarıyı göstermek isteyen Trabzonspor, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Ligin 3. sırasında yer alan, ancak son 5 lig maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Samsunspor ise çıkış arıyor. Taraftarı önünde hata yapmak istemeyen ev sahibi takım, kritik maçı kazanarak puanını 33'e çıkartmayı hedefliyor.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI 11'LER

Samsunspor: Okan, Soner, Yunus, Satka, Zeki, Celil, Bennasser, Emre, Holse, Kingsley, Marius

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Serdar, Batagov, Eren, Lundstram, Ozan, Cham, Cihan, Nwakaeme, Banza

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Samsunspor - Trabzonspor maçı 4 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de başladı.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun 19 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor - Trabzonspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.