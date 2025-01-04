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Haberler Trabzonspor Sadece 7 gol attı

Sadece 7 gol attı

Şenol Güneş, bu sezon 146 gündür süren deplasman hasretini sona erdirmek için teknik ve mental yönden önemli adımlar atıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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Sadece 7 gol attı

Şenol Güneş, bu sezon 146 gündür süren deplasman hasretini sona erdirmek için teknik ve mental yönden önemli adımlar atıyor. Güneş, Trabzonspor'un deplasman başarısızlıklarının temelinde yatan defansif zafiyetlerle ilgili çözüm yolları üzerinde duruyor. Savunmadaki bireysel ve takım hataları, dış sahada rakiplerin kolayca gol bulmasına neden olurken, bu süreçte rakip filelerin yalnızca 7 kez havalandırılması sebebiyle de ön bölgede daha çok üretebilen bir takım oluşturmasını hedefleniyor.

TELAFİ PEŞİNDE

2024'te sergilediği kötü performansı 2025'te telafi etmeyi hedefleyen Trabzonspor, Samsun maçını bu anlamda kritik bir dönemeç olarak görüyor. Lige verilen arada sakatların bazılarının takıma dönmesi ve son haftalarda sergilenen futbol Samsunspor maçı öncesi umut veriyor. Bordo-mavililer Samsunspor engelinin kayıpsız geçilmesi halinde Avrupa kupaları için yeniden umutlarını yeşertecek.

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