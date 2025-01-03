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Haberler Trabzonspor Umarım karşılığını verebilirim

Umarım karşılığını verebilirim

John Lundstram, “Rangers taraftarlarıyla olan ilişki harikaydı. Umarım buradaki coşkulu taraftarlarımızın bana olan inancının karşılığını verebilirim ilerleyebilirim” ifadelerini kullandı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Umarım karşılığını verebilirim

Trabzonspor'da John Lundstram, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Lundstram, "Trabzonspor'a gelirken takımın iyi futbol oynadığını, çok teknik ve iyi oyunculardan kurulu olduğunu biliyordum. Fakat lig bir bütündür. Çok iyi bir lig olduğunu düşünüyorum ve birçok takım iyi futbol oynuyor. Ama yapmamız gereken şey maç günü sahaya çıkmak ve bunu daha çok göstermek. Büyük kulüplerde büyük de baskı oluyor ve her şey büyük oyuncuların iyi performans sergilemesine dayanıyor" dedi.

İHTİYACIM OLACAK

İngiliz yıldız, taraftarlarla olan ilişkisini ilerletebilmek adına her zaman daha iyi bir performans sergilemesi gerektiğini de vurguladı. Deneyimli futbolcu, geçmişten örnek verip "Rangers taraftarlarıyla olan ilişki harikaydı. Fakat bu yıllar içinde gelişen bir ilişkiydi ve daha çok iyi gidişat ile alakalıydı. Trabzonspor'da yapmayı hedeflediğim şey de bu. Umarım buradaki coşkulu taraftarlarımızın bana olan inancının karşılığını verebilirim ve ilerleyebilirim çünkü süreç boyunca onlara ihtiyacım olacak" diye konuştu.

VAR ELEŞTİRİSİ

John Lundstram, VAR'ın oyunu daha iyi hale getirdiğini düşünmediğini belirterek şöyle konuştu: "VAR yokken de hakem kararlarında hatalar vardı. VAR geldiği halde hala hatalar oluyor. Bu hatalar devam ediyorsa VAR'ın gelmesinin nedenini anlayamıyorum. Bence hakemin maçı kendi bildiği şekilde yönetmesine izin vermemiz ve bu şekilde ilerlememiz gerekir. Ayrıca, mesela gol attığınızda kutluyorsunuz ve daha sonra bu sevinç yarıda kesiliyor. Bekliyorsunuz, VAR karar veriyor, 10 dakika sonra tekrar kutluyorsunuz."

BEN BİR LİDERİM

Sadece maçlarda değil, her bir antrenmanda dahi. Bir antrenörün birlikte çalışabileceği en çalışkan oyunculardan birisi olduğumu düşünmekten hoşlanırım. Ben bir liderim ve liderlik yapabilirim. Kötü bir oyuncu olmadığımı da düşünüyorum. İngiltere'de ve İskoçya'da oynadım, artık tecrübeyle alakalı da yol kat ettim. Tecrübenin beraberinde liderliği de getirdiğini düşünüyorum. Elbette esas olan, insanlara sizinle alakalı söyledikleri şeyleri çıkıp sahada göstermelisiniz" dedi.

TRABZON HUZUR DOLU

Türkiye'de ve Trabzon'da yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu kaydeden John Lundstram, "Ülkemle burası arasında pek bir fark yok aslında. Ama buradaki yemekler çok daha iyi. Yemekler harika, her gün şefe söylüyorum. En çok ustanın köftelerini beğeniyorum. Antrenman sonrasında ailemle vakit geçiriyorum ve yürüyüş yapıyorum. Burası çok daha hoş çünkü plaj boyunca yürüyüş yapabiliyorum. Geldiğim yerde yapamıyordum, dolayısıyla burası huzur dolu. Çok sakin bir şehir. Yeni bir tecrübenin tadını çıkarmaya çalışıyoruz. En önemlisi ise restoranlar. Buradaki restoranlar çok çok daha iyi" dedi.

DAHA ÇOK GELİŞMELİYİM

John Lundstram, "Rangers taraftarlarıyla olan ilişki harikaydı. Umarım buradaki coşkulu taraftarlarımızın bana olan inancının karşılığını verebilirim ilerleyebilirim" ifadelerini kullandı özellikleri anlamında geliştirmesi gereken yönler olduğunu ifade eden John Lundstram şunları söyledi: "Daha iyi olmaya ihtiyaç duymayan tek kişi sanırım Lionel Messi'dir. Elbette her zaman daha iyi olmam gerekiyor. Öğrenmek bitmiyor; topu dar alanda almak gibi. Hızlı ayaklarım yok. Belki topla hatlar arasında buluşmak gibi. Bunlarda gelişmeye ihtiyacım olabilir. Belki de daha fazla gol atma konusunda gelişmeliyim."

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