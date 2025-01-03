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Haberler Trabzonspor Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 15:43
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Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından karayolu ile Samsun'a hareket etti.

Trabzonspor kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Serkan Asan, Arseniy Batagov, Serdar Saatçı, Ali Şahin Yılmaz, Arif Boşluk, Eren Elmalı, Borna Barisic, John Lundstram, Ozan Tufan, Salih Malkoçoğlu, Umut Güneş, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Anthony Nwakaeme, Simon Banza, Enis Destan, Poyraz Efe Yıldırım

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