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Haberler Trabzonspor Yeni sayfa açma vakti

Yeni sayfa açma vakti

2025 yılının ilk maçında cumartesi günü Telafi peşinde Samsunspor'un konuğu olacak Trabzonspor'da tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor. 2024'te yaşadığı sıkıntılara rağmen yılı galibiyetle kapatan Karadeniz devi, 2025 yılına da üç puanla başlamak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Yeni sayfa açma vakti

2025 yılının ilk maçında cumartesi günü Telafi peşinde Samsunspor'un konuğu olacak Trabzonspor'da tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor. 2024'te yaşadığı sıkıntılara rağmen yılı galibiyetle kapatan Karadeniz devi, 2025 yılına da üç puanla başlamak istiyor. Bordo mavililer, Samsunspor'u yenmesi halinde bu sezon ilk deplasman galibiyetini alacak ve ilk kez üst üste 3 puan almış olacak. Fırtına, bu iki fobiyi aynı anda bitirmenin planlamalarını yapıyor.

TELAFİ PEŞİNDE

2024'te sergilediği kötü performansı 2025'te telafi etmeyi hedefleyen Trabzonspor, Samsun maçını bu anlamda kritik bir dönemeç olarak görüyor. Lige verilen arada sakatların bazılarının takıma dönmesi ve son haftalarda sergilenen futbol Samsunspor maçı öncesi umut veriyor. Bordo-mavililer Samsunspor engelinin kayıpsız geçilmesi halinde Avrupa kupaları için yeniden umutlarını yeşertecek.

İKİNCİ YARIDA ATIYOR

Karadeniz devi, gollerin büyük bölümünü ikinci yarıda kaydetti. Karadeniz devi, ilk yarıda 7 kez rakip fileleri havalandırırken ikinci yarıda 17 gol attı. Trabzonspor maçın ilk 15 dakikasında 2, 15-30 dakika aralığında 4, 30-45 dakika arasında 1 gol kaydederken, 45-60. dakikalar arasında 7, 60-75. dakikalar arasında 2, 75-90 dakikalar arasında da 8 gol atmayı başardı.

TAHA 3. SIRADA

Fırtına, Bursaspor'dan 2022'de 1.3 milyon euro'ya aldığı Taha Altıkardeş'i Orsic'in Southampton'dan transferi nedeniyle Göztepe'ye vermişti. İzmir ekibine giderken değeri 850 bin euro olan 21 yaşındaki stoperin piyasa değeri 5.5 milyon euro'ya çıktı. Taha 2024 yılı içinde Süper Lig'de değerini en çok artıran 3. İsim oldu.

33 SANİYEDE TÜKENDİ

Bordo mavili takımın taraftarı, Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynanacak maça yoğun ilgi gösterdi. 4 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşma için satışa sunulan 1608 bilet, sadece 33.11 saniyede tükendi.

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