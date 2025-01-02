Banza: Güçlü kalalım

Banza, mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Trabzonspor'un Youtube kanalına konuk olan 28 yaşındaki forvet, golcülüğü kadar mutfakta da yetenekli olduğunu gösterdi. Banza, video sonunda bordo-mavili taraftarlara mesaj göndererek "Yeni yılın daha iyi olacağını umuyorum. Bunun için birlikte ve güçlü kalalım. Herkesin yeni yılını kutluyorum" dedi. Banza, Fenerbahçe maçındaki penaltı atışı sırasında uzun süre beklemesiyle ilgili, "Bu benim tekniğim, kaleci ile bakışıp odaklanmam gerekiyor. Bu kaleci ile aramda geçen bir nevi savaş gibi" ifadelerini kullandı.

ZİRVE BANZA'NIN

Fırtına, ligin 17 haftalık ilk bölümünde 16 maçta 24 gol kaydetti. Ligin geride kalan 17 haftasında topladığı 19 puanla 13'üncü sırada yer alarak beklentilerin uzağında kalan bordo-mavili takımda, 10 oyuncu fileleri havalandırdı. Sezon başında Braga'dan 2 milyon euro bedelle bir yıllığına kiralanan 28 yaşındaki forvet, 10 golle takımının en skorer oyuncusu oldu.

YABANCILAR 20 GOL ATTI

Bordo mavililerde sezonun ilk bölümünde yabancı oyuncular 20 gol, yerli oyuncular ise sadece 4 gol kaydetti. Yerli oyunculardan Ozan Tufan 2, Okay Yokuşlu 1, Umut Bozok da 1 gol atarken toplam 3 yerli oyuncu rakip fileleri havalandırmayı başardı. Yabancı oyuncuların ise 7'si toplam 20 gol attı.