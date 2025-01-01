Larsen iddiası

Karadenız devi ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Trabzonspor'un Hoffenheim'ın sol kanadı Jacob Bruun Larsen ile ilgilendiği aktarıldı. 26 yaşındaki yıldız, bu sezon Hoffenheim'da 19 maça çıktı. 2 gol ve 2 asist üretti. Larsen'in Alman ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Danimarkalı futbolcu sağ kanat ve 10 numarada da oynayabiliyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Lyngby altyapısında yetişen Jacob Bruun Larsen daha sonra Borussia Dortmund, Stuttgart, Hoffenheim, Anderlecht ve Burnley'de oynadı.