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Haberler Trabzonspor Larsen iddiası

Larsen iddiası

Karadenız devi ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Larsen iddiası

Karadenız devi ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Trabzonspor'un Hoffenheim'ın sol kanadı Jacob Bruun Larsen ile ilgilendiği aktarıldı. 26 yaşındaki yıldız, bu sezon Hoffenheim'da 19 maça çıktı. 2 gol ve 2 asist üretti. Larsen'in Alman ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Danimarkalı futbolcu sağ kanat ve 10 numarada da oynayabiliyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Lyngby altyapısında yetişen Jacob Bruun Larsen daha sonra Borussia Dortmund, Stuttgart, Hoffenheim, Anderlecht ve Burnley'de oynadı.

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