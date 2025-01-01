Büyük ödeme

Başkan Ertuğrul Doğan, yıl sonuna kadar yaklaşık 30 milyon euro'luk bir ödeme yapmak durumunda olduklarını söylemişti. Dün itibariyle de bordo-mavili kulüp planlanan 30 milyon euro'luk tutarın çok büyük bir bölümünü ödedi. 1 milyar TL'yi aşan bu ödemelerin önemli bir bölümü UEFA'da kapatılması gereken 8 dosya ile bonservis ücreti ve futbolcu alacaklarına gitti. Bu ödemelerle birlikte UEFA'ya verilmesi gereken borçsuzluk yazısını alacak olan bordo-mavililer, ayrıca 2 milyar TL'yi aşan vergi borcunu da yapılandırdı. Yapılan bu yapılandırma sonucunda da vergi borcunun ilk taksiti olan 21 milyon TL'lik tutar ödendi.