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Haberler Trabzonspor Büyük ödeme

Büyük ödeme

Başkan Ertuğrul Doğan, yıl sonuna kadar yaklaşık 30 milyon euro'luk bir ödeme yapmak durumunda olduklarını söylemişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Büyük ödeme

Başkan Ertuğrul Doğan, yıl sonuna kadar yaklaşık 30 milyon euro'luk bir ödeme yapmak durumunda olduklarını söylemişti. Dün itibariyle de bordo-mavili kulüp planlanan 30 milyon euro'luk tutarın çok büyük bir bölümünü ödedi. 1 milyar TL'yi aşan bu ödemelerin önemli bir bölümü UEFA'da kapatılması gereken 8 dosya ile bonservis ücreti ve futbolcu alacaklarına gitti. Bu ödemelerle birlikte UEFA'ya verilmesi gereken borçsuzluk yazısını alacak olan bordo-mavililer, ayrıca 2 milyar TL'yi aşan vergi borcunu da yapılandırdı. Yapılan bu yapılandırma sonucunda da vergi borcunun ilk taksiti olan 21 milyon TL'lik tutar ödendi.

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