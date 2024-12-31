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Haberler Trabzonspor Yeni başlangıç umudu

Yeni başlangıç umudu

Trabzonspor, 2024 yılında üç büyükler karşısında sergilediği kötü performansı 2025'te telafi etmeyi hedefliyor. Teknik ekip ve yönetim, bu tip kritik maçlarda daha etkili bir oyun sergilemek için şimdiden planlamalar yapıyor. Bordomavili camia, yeni yılda hem üç büyükler karşısında hem de lig genelinde daha başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 06:50
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Yeni başlangıç umudu
Trabzonspor, 2024 yılında üç büyükler karşısında sergilediği kötü performansı 2025'te telafi etmeyi hedefliyor. Teknik ekip ve yönetim, bu tip kritik maçlarda daha etkili bir oyun sergilemek için şimdiden planlamalar yapıyor. Bordomavili camia, yeni yılda hem üç büyükler karşısında hem de lig genelinde daha başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor.
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