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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan yeni yıl mesajı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan yeni yıl mesajı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bir yeni yıl mesajı yayımladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 17:17
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan yeni yıl mesajı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Doğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajında, "Geçmişte olduğu gibi gelecekte de büyük bir azim ve kararlılıkla başarıya ulaşacak, her zorluğu aşacak güce sahibiz. Birlikte geliştirdiğimiz bu dayanışma ve inanç, Trabzonspor'umuzu hak ettiği zirveye taşıyacaktır." ifadesini kullandı.

Bu yolculukta taraftarların coşkusu, inancı ve desteğinin en büyük motivasyon kaynakları olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Yeni yılda, birlikte daha güçlü, daha kararlı ve daha azimli şekilde adımlarımızı atacağız. Bu büyük ailenin her bir ferdine sonsuz teşekkürler. 2025, sağlık, başarı, barış ve mutluluk dolu olsun. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum."

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