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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERLERLERİ | Trabzonspor'da gündem Manaj!

TRANSFER HABERLERLERİ | Trabzonspor'da gündem Manaj!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor, Sivasspor'un golcü futbolcusu Rey Manaj ile yakından ilgileniyor. Transferde yaşanan son gelişmeler bordo-mavili taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERLERİ | Trabzonspor'da gündem Manaj!

Geçtiğimiz sezon Sivasspor formasıyla Trendyol Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 36 maçta tam 22 gol atan ve 3 de asist yapan Rey Manaj, yaz döneminde pek çok kulüple adı anılmasına rağmen Yiğidolar'da kalmıştı. Ancak Arnavut yıldızın Sivas'ta devam etmesi zor gözüküyor. Beklediği zamlı kontrat teklifini alamayan 1.82 boyundaki yıldız, Trabzonspor'a teklif edildi. 27 yaşındaki forvet konusunda teknik direktör Şenol Güneş'in istekli olduğu belirtildi. Tecrübeli hocanın ligdeki en çok beğendiği isimlerden birisi olan Manaj ısrarla gelmek isteyince bordo-mavili yönetim hemen harekete geçme kararı aldı. Sivasspor oyuncu için 3 milyon euro talep etti.

SİVAS İLE SÖZLEŞMESİ 2026'DA SONA ERECEK

Bu sezon sakatlık problemi de yaşayan ve 12 lig maçında 954 dakika forma giyebilen Manaj, 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Kiralık olan Banza'nın yeni sezonda takımda devam etmesi zor gözüküyor. Çünkü Braga'nın Banza için bonservis beklentisi 15-20 milyon euro civarında. Trabzonspor, yıldız futbolcu için Sivasspor'a 1.3 milyon euro bonservis ve Hüseyin Türkmen ile Serkan Asan'ı önerdi. Manaj'ın yoğun baskısı sebebiyle kırmızı beyazlı yönetimin transferene onay vereceği dile getiriliyor. Kulübü ile sözleşmesi 2026'da bitecek futbolcunun piyasa değeri 4 milyon euro olarak gözüküyor.

Manaj, daha önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, bunlar Türkiye'nin en büyük kulüpleri... Bu dört kulüpte de oynayabilirim, herkes oynamak ister. Fark yaratacağıma inanıyorum. Aslında bu dört takım arasında gönlümde yatan bir kulüp var."

TRABZONSPOR'U TAKİBE ALDI

Manaj'ın menajerlik şirketinin Trabzonspor'u sosyal medyadan takibe alması transferin bitme aşamasında olduğu şeklinde değerlendiriliyor. Manaj özellikle geçtiğimiz sezon son derece etkili olmuştu.

KOLAYLIK İSTEDİ

Sezon başında yapılan pazarlıklarda Sivasspor, Manaj için 7 milyon euro bonservis bedelinde diretince iş çıkmaza girmiş ve transfer gerçekleşmemişti. Aradan geçen zaman şartları değiştirirken, kırmızı-beyazlı ekibin yaşadığı ekonomik krizin transferin de önünü açması bekleniyor. Manaj da alacaklarının bir kısmını bırakacağını belirterek kendisine kolaylık gösterilmesini istedi.

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