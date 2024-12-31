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Lens, Uğurcan'ın peşinde
Bu sezon yüzde 76 kurtarış yüzdesiyle dikkat çeken kaptan Uğurcan Çakır'a talip var. 28 yaşındaki eldivenin Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunurken Fransa'dan bir transfer iddiası ortaya atıldı L'Equipe'in haberine göre; Ligue 1 ekibi Lens, Trabzonspor'un 1 numarası Uğurcan Çakır'a kanca attı. Lens'te Brice Samba'nın Rennes'e gitmesinin beklendiği bu nedenle adaylar arasında Uğurcan Çakır'ın da yer aldığı kaydedildi. Lens Sportif Direktörü Diego Lopez'in 1.91 boyundaki yıldız için şartları araştırmaya başladığı belirtildi. Fransız ekibinin listesinde farklı isimlerin de yer aldığı vurgulandı.
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