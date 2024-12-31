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Haberler Trabzonspor Eskihellaç yola çıkıyor

Eskihellaç yola çıkıyor

Gaziantep FK, sözleşmesi sona erecek 27 yaşındaki futbolcuya yıllık 24 milyon TL’lik yeni bir anlaşma önerdi. Mustafa Eskihellaç, Trabzonspor için bu teklife cevap vermedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 06:50
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Eskihellaç yola çıkıyor

Trabzonspor birden farklı bölgelerde oynayabilen isimler üzerinde duruyor. Bu doğrultuda sağ ve sol bek pozisyonlarını yedekleyebilecek Mustafa Eskihellaç da gündeme gelmişti. Trabzon doğumlu olan 27 yaşındaki sağ kanat, bu sezon Gaziantep FK ile 12 maça çıkarken, 5'ini sol bek, 3'ünü sol kanat, 2'sini orta saha, 1'ini sağ bek ve 1'ini ise sağ kanat olarak oynadı. Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 1.75 boyundaki futbolcu, gelmek için gemileri yaktı. Gaziantep FK, Mustafa'ya 24 milyon TL maaşla yeni sözleşme teklifinde bulundu. Ancak başarılı futbolcu bu öneriye yanıt vermedi.

İLK RESMİ ADIM ATILDI

Fırtına, Mustafa Eskihellaç için Gaziantep FK ile ilk teması kurarak oyuncuyu istediğini bildirdi. 6 ay sözleşmesi kalan Mustafa için kırmızı siyahlılar, bonservis talep etse de Trabzonspor bu transferi takas formülüyle bitirmek istiyor. Eskihellaç kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istiyor. Gaziantep FK ile 67 maçta süre alan 27 yaşındaki oyuncu; 4 gol 5 asistlik skor katkısı sağladı.

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