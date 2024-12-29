Uğurcan Çakır Avrupa yolunda: Fransa'dan teklif iddiası!

Trabzonspor'un tecrübeli file bekçisi ve kaptanı Uğurcan Çakır'ın Avrupa hayali gerçeğe dönüşebilir. Avrupa'da futbol oynamayı uzun süredir hedefleyen ve "Başkanımızdan onay aldım, uygun bir teklif gelirse değerlendireceğiz" açıklamasını yapan Uğurcan'ın Fransa Ligue 1 takımı Lens tarafından yakından takip edildiği iddia edildi.

AVRUPA HAYALİ İÇİN ÇALIŞIYOR

Uğurcan Çakır yaptığı açıklamalarda Avrupa'da oynamanın en büyük hedeflerinden biri olduğunu belirterek, "Futbolu bıraktığımda 'Neden gitmedim?' demek istemiyorum. Bu hayalim için çalışıyorum." ifadelerini kullanmıştı. Başkan Ertuğrul Doğan'ın da bu hedefin farkında olduğunu belirten Uğurcan gelen uygun bir teklifi değerlendirmek istediklerini söylemişti.

LIGUE 1'DEN TALİP VAR

Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe'in haberine göre Ligue 1 takımlarından Lens, Uğurcan Çakır'ı transfer listesine aldı. Fransız ekibinin mevcut kalecisi Brice Samba ile yollarını ayırmayı planladığı ve bu nedenle yeni bir isim arayışına girdiği ifade edildi. Lens'ın bu doğrultuda önceliğinin Trabzonspor'un deneyimli file bekçisi olduğu kaydedildi.