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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor!

Trabzonspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk olacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 16:02
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Trabzonspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık antrenmana, tedavlerine devam edilen Stefan Savic, Edin Visca, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen, Pedro Malheiro ile Denis Draguş katılmadı. Sakatlığı geçen Okay Yokuşlu ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Isınmanın ardından pas çalışması yapan bordo-mavililer, aerobik kondisyonla antrenmanı tamamladı.

Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Reeder Samsunspor ile 4 Ocak Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

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