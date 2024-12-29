Sakatlar geri döndü

Uzunzamandır sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan isimlerden Okay Yokuşlu ve Batagov geri döndü. Sakatlığı nedeniyle son 5 karşılaşmada forma giyemeyen Okay'ın Samsun maçına yetişmesi hedefleniyor. Kasık sakatlığı nedeniyle son iki karşılaşmada oynayamayan Batagov ise tamamen hazır. Sakatlığı nedeniyle Bodrum sınavında oynayamayan Vişça da takıma dahil oldu.

KRİTİK KARAR YARIN

Samsunspor- Trabzonspor maçına deplasman taraftarı alınıp alınmayacağı ile ilgili karar yarın verilecek. Samsun İl Spor Güvenlik Kurulu yarın toplanacak ve kararını açıklayacak. Bordo mavili taraftarlar Samsun'daki maça gitmek istiyor. İki taraftar grubu arasında gerginlik çıkmıştı.

10 YILIN EN KÖTÜSÜ

ligde 17'nci haftalar itibariyle son 10 yılda en düşük puanda kaldığı sezonu yaşayan bordo-mavililer, ilk yarının bitimine 2 hafta kala 19 puanla 13'üncü sırada yer aldı. Trabzonspor, son 10 yılın en iyi 17'nci haftasını, şampiyon olduğu sezon olan 2021-22 sezonunda 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 42 puan toplayarak 1'inci sırada geçirmişti. Bordo-mavililer bu sezon ayrıca son 10 yılda 17'nci haftalar itibariyle 20 puanın altında kaldığı sezonu geçiriyor.

DIŞ SAHADA ILK KEZ

İstatıstıklerde en düşük performanslı dönemini yaşayan Trabzonspor'un bu sezon geride kalan haftalar itibariyle henüz deplasman galibiyeti de bulunmuyor. Karadeniz devi, bu yönüyle de son 10 yılda 17 haftalar itibariyle deplasman galibiyeti bulunmayan ilk sezonu yaşıyor. Bordo mavili takım bu sezon dış sahada 4 beraberlik aldı, 4 kez yenildi.