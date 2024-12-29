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Haberler Trabzonspor F.Bahçe’ye bağlı

F.Bahçe’ye bağlı

13 Ocak'ta resmen başlayacak ara transfer döneminde Trabzonspor, öncelikli olarak stoper, orta saha ve kanat-forvet bölgelerine takviye yapmayı planlıyor. Bu kapsamda gündeme gelen isimlerden biri de Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydin oldu

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 06:50
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F.Bahçe’ye bağlı

13 Ocak'ta resmen başlayacak ara transfer döneminde Trabzonspor, öncelikli olarak stoper, orta saha ve kanat-forvet bölgelerine takviye yapmayı planlıyor. Bu kapsamda gündeme gelen isimlerden biri de Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydin oldu. Becao'nun ciddi sakatlığı sonrası Djiku, Çağlar Söyüncü ve Samet dışında alternatif kalmadı. Eğer Fenerbahçe stoper bölgesine bir takviye yaparsa, 30 yaşındaki stoperin ayrılığına izin verecek.

BJELICA İKİ OYUNCUYU İSTİYOR

Karadenizdevinin eski hocası Bjelica, şu anda Dinamo Zabreb'i çalıştırıyor. Hırvat hoca, eski öğrencisi Bardhi ve Barisic'i istiyor. Şu anda kadro dışı olan Bardhi'den bonservis beklenmiyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor ve 29 yaşındaki 10 numaranın ayrılma ihtimali çok yüksek.

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