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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Chukwueze gelişmesi!

Trabzonspor'da Chukwueze gelişmesi!

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da ara transfer dönemi öncesinde gündeme Samuel Chukwueze ismi geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre Milan oyuncuyu takımdan göndermek istiyor. İşte ayrıntılar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
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Trabzonspor'da Chukwueze gelişmesi!

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Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. İtalyan basınında sürpriz bir haber gündeme geldi. Milan'la sözleşmesi Haziran 2028'de bitecek Samuel Chukwueze'nin isminin ciddi anlamda Trabzonspor ile anıldığı iddia edildi. Milan'ın Nijeryalı futbolcuyu 6 aylığına kiralamaya sıcak baktığı kaydedildi. Milan'ın ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapacağı, bu nedenle Chukwueze'yi kiralamak istediği vurgulandı.

KANATLARDA OYNUYOR

Geçen sezon başında İspanya'nın Villarreal takımından büyük umutlarla anılan ancak tam olarak beklentileri karşılamayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 21 resmi maçta forma giydi. Chukwueze, 3 gol attı, 1 asist yaptı. Hem sağ hem de sol kanatta oynayabilen Nijeryalı yıldızın henüz geleceğiyle ilgili karar vermediği ve kısa süre içinde tekliflere göre değerlendirme yapacağı dile getirildi.

VILLARREAL'DE YILDIZI PARLADI

Samuel Chukwueze, esas çıkışı Villarreal'de yaptı. Villarreal altyapısından yetişen Nijeryalı futbolcu, 2018-2023 arasında 207 maçta 37 gol, 31 asistlik performans sergiledi. Chukwueze, 2021'de Villarreal'de Avrupa Ligi'ni kazandı.

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