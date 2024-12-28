Kahraman kaptan

Trabzonspor'da yılların değiştiremediği tek isim Uğurcan oldu. 2014-2015 sezonundan beri A takımda olan, 2017-2018 sezonundan itibaren de düzenli olarak forma giyen Uğurcan Çakır, kariyerinde birçok başkan ve teknik direktörle çalışarak ilginç bir istatistiğe imza attı. Her sezon oyuncu sirkülasyonunun yaşandığı bordo-mavililerde değişmeyen tek isim olan deneyimli file bekçisi, bu sezonki performansıyla adeta Süper Lig'in 'altın eldiveni' olarak öne çıktı.

9.5 YILDIR FIRTINA'DA

4.25 kurtarış ortalaması ile maç başına en fazla kurtarış yapan Uğurcan, Trabzonspor'daki 9.5 yıllık kariyerinde Vahid Halilhodzic, Şota Arveladze, Ersun Yanal, Rıza Çalımbay, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir, Eddie Newton, İhsan Derelioğlu, Abdullah Avcı, Orhan Ak, Nenad Bjelica ve Şenol Güneş gibi önemli hocalarla çalışma fırsatı buldu. Uğurcan; kulüp başkanı olarak ise İbrahim Hacıosmanoğlu, Muharrem Usta, Ahmet Ağaoğlu ve Ertuğrul Doğan dönemlerini gördü.

HEP DAHA FAZLASI

Bordo-Mavili takımda 2 Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşayarak tarihe geçen 28 yaşındaki Uğurcan, A Milli Takımımızın da vazgeçilmezlerinden oldu. Uğurcan kariyer planlamasını da "Trabzonspor'un birinci kalecisi olmak ve milli olmak bana yetmiyor. 'Hep daha da iyisini yapabilirim' diyerek kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Her futbolcunun hayali gibi bir gün Avrupa'da futbol oynamak" sözleriyle tarif ediyor, sürekli gelişmeye çabalıyor.

3 BİN PUAN GELİYOR

959yılındakurulanSüperLig'e 1974-75 sezonundakatılan velige damga vuranTrabzonspor, tarihibir başarıya dahayaklaşıyor. Bordo-mavililer,Süper Lig tarihindetoplamda 3 bin puan barajınaulaşmak için yalnızca2 puana ihtiyaç duyuyor.Trabzonspor, SüperLig'de en çok puan topladığısezonu 2021-22 sezonundayaşadı. AbdullahAvcı yönetimindeki Fırtına,81 puan toplayarak SüperLig şampiyonu oldu. Trabzonspor'unSüper Lig tarihindeen az puan topladığısezon ise 2001-02 sezonuoldu. Bordo-mavili ekip,o sezon yalnızca 40 puantoplayarak ligi 14. sıradatamamladı.

4 başkan, 12 hoca

Trabzonspor kariyerinde 267 maça çıkmayı başaran Uğurcan Çakır, bugüne kadar 4 başkan ve 12 teknik direktörle çalıştı.