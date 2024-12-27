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Haberler Trabzonspor Malheiro zirvede

Malheiro zirvede

Fırtına'nın sezon başında kadrosuna kattığı oyuncular içerisinde en fazla süreyi Malheiro aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 06:50
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Malheiro zirvede

Fırtına'nın sezon başında kadrosuna kattığı oyuncular içerisinde en fazla süreyi Malheiro aldı. Sezon başında Boavista kulübünden 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen 23 yaşındaki oyuncu, son oynanan Bodrum FK karşılaşmasında da takımına galibiyeti getiren golü attı. Malheiro, Süper Lig'de 15 maçta 1305 dakika görev yaparak, sezona 13 transferle başlayan Karadeniz devinde en fazla süre alan yeni oyuncu oldu.

GENEL SIRALAMADA ÜÇÜNCÜ

Malheıro, Trabzonspor'da bu sezon ligde forma giyen oyuncular arasında ise en fazla süre alan 3. oyuncu oldu. Bordo-mavili takımda kaptan Uğurcan Çakır, ligde oynadıkları 16 maçın tamamında da forma giyerek 1440 dakika sahada kaldı. Bu oyuncuyu 16 maçta 1390 dakika görev yapan Batista Mendy takip etti.

RAKAMLARLA DERBi

Fırtına, 2024 yılı içinde Galatasaray'a karşı oynadığı iki maçta farklı mağlubiyetler aldı. 21 Ocak'ta evinde 5-1'lik ağır bir yenilgi alan Karadeniz devi, 16 Aralık'ta oynanan maçı da 4-3 kaybetti.

Beşiktaş karşısında da istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, 4 Şubat'ta deplasmanda oynadığı maçı 2-0 kaybederken, 15 Eylül'de evinde rakibiyle 1-1 berabere kalarak 1 puanla yetindi.

Fenerbahçe ile 2024 yılında iki kez karşılaşan Trabzonspor, her iki maçı da sahasında aynı skorla kaybetti. 17 Mart ve 3 Kasım'da oynanan maçların her ikisi de 3-2'lik sonuçlarla Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sona erdi.

Üç büyüklerle oynadığı maçlarda toplamda 6 karşılaşmadan yalnızca 1 puan çıkarabilen Trabzonspor, bu alanda taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Rakip ağlara 8 gol gönderen bordo-mavililer, kalesinde tam 18 gol gördü.

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