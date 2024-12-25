Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünü 19 puanla 13. sırada kapatan Trabzonspor, taraftarına "hayal kırıklığı" yaşattı. Süper Lig ve Avrupa'da bu sezon oynadığı 22 maçın sadece 6'sını kazandı. 9 maçtan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 7 kez ise kaybetti. Ligdeki 16 müsabakasında 4 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Fırtına, Avrupa'da da 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi eleme maçlarında istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, hem lig hem de Avrupa serüveninde zor günler geçirdi.

SON DAKİKA KâBUSU

BORDO mavililer, son dakika golleriyle puanlar da kaybetti. Bordo-mavililer, sahasında uzun süre 10 kişi mücadele ettiği Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçmesine karşın sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe karşısında 90+12'de yediği golle sahasında 3-2 yenilen Fırtına, Galatasaray'a deplasmanda 90+8'de kendi filelerine attığı golle 4-3 yenildi.

DIŞARDA GALİBİYETİ YOK

FIRTINA, ligde sezonun ilk bölümünde deplasmanda galibiyet elde edemedi. Bordomavililer, 8 deplasman maçında 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak sadece 4 puan topladı.

İLK 5 HAFTA KAZANAMADI

FIRTINA, bu sezon ligde ilk 5 maçından beraberlikle ayrıldı. Sırasıyla Sivas ve Eyüp ile 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, Beşiktaş (1-1), Kayseri (2-2), Gaziantep FK (0-0) maçlarında da 1 puana razı oldu. Karadeniz devi, sezonun 6. karşılaşmasında Konya'yı 3-2 yenerek