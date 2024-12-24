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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da Onyemaechi gelişmesi! Bonservisi belirlendi

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da Onyemaechi gelişmesi! Bonservisi belirlendi

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da savunma hattına öncelik verildi. Birçok pozisyonda görev yapabilen isimlere yönelen bordo mavililer, Bruno Onyemaechi'yi gündemine almıştı. Portekiz ekibi sol bek ve stoper bölgesinde oynayabilen yıldız oyuncunun bonservis bedelini belirledi. İşte detaylar... | TRABZONSPOR HABERLERİ (Fotomac.com.tr / Enes Cevahirci)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 11:48
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da Onyemaechi gelişmesi! Bonservisi belirlendi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da yaşanan sakatlıkların ardından savunma hattına öncelik verildi.

Trabzonspor, Boavista'nın sol bek oyuncusu Bruno Onyemaechi'yi gündemine almıştı.

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

Portekiz ekibi sol bek ve stoper bölgesinde oynayabilen yıldız oyuncunun bonservis bedelini belirledi.

Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Daily Post'tan derlediği haberine göre, Boavista, Bruno Onyemaechi'yi satmak için 6 milyon Euro istiyor.

MALHEIRO TRANSFERİNDEKİ İYİ İLİŞKİLER ETKİLİ OLACAK

Bordo mavililer sezon başında Boavista'dan Pedro Malheiro'yu transfer etmişti. Fırtına, Onyemaechi'nin transferinde de iyi ilişkilerini kullanmak istiyor.

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Nijeryalı oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Bu sezon Boavista formasıyla 15 maça çıkan Onyemaechi, 2 gol kaydetti.

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