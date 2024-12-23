  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Orsic ülkesine dönüyor

Orsic ülkesine dönüyor

Bordo-mavili takımla yolları ayrılan Mislav Orsic ülkesi Hırvatistan’a dönüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Orsic ülkesine dönüyor

Bordo-mavili takımla yolları ayrılan Mislav Orsic ülkesi Hırvatistan'a dönüyor. Hırvat basınında yer alan haberlerde 31 yaşındaki futbolcunun ara transfer dönemi öncesi Dinamo Zagreb ve Rijeka ile görüştüğü ifade edildi. Deneyimli oyuncunun Dinamo Zagreb'e yakın olduğu bildirildi. Orsic bu sezon Trabzonspor'da 8 maçta oynadı ve 1 asist yaptı.

UMUT GÜNEŞ'E SÜRPRiZ TALiP

Trabzonspor'un 24 yaşındaki futbolcusu Umut Güneş için sürpriz bir iddia dikkat çekti. Polonya basınında çıkan haberlerde genç orta sahayı Slask Wroclaw'ın istediği öne sürüldü. Polonya ekibinin Umut'u sezon sonuna kadar kiralamak istediği savunuldu. Umut Güneş bu sezon bordo-mavili formayla 7 maça çıktı, gol ya da asist katkısı yapmadı.

F.Bahçe'ye milli kanat!
Talisca adım adım F.Bahçe'ye!
DİĞER
Sihirli Annem’in iki yıldızı İnci Türkay ve Jess Molho 21 yıl sonra bir arada! İşte yepyeni o paylaşım!
Kritik Kabine bugün toplanıyor! Gündemde 2025 asgari ücret ve Suriye var! Asgari ücret zammını Başkan Erdoğan mı açıklayacak?
F.Bahçe ve G.Saray Chelsea'nin yıldızı için devrede!
Buruk'tan şampiyonluk açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Spor yazarlarından flaş Trabzonspor - Bodrumspor maçı değerlendirmesi Spor yazarlarından flaş Trabzonspor - Bodrumspor maçı değerlendirmesi 07:38
Spor yazarları Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi Spor yazarları Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi 07:28
Bugün hangi maçlar var? 23 Aralık Pazartesi Bugün hangi maçlar var? 23 Aralık Pazartesi 07:14
Juventus, Monza deplasmanında kazandı Juventus, Monza deplasmanında kazandı 00:46
Juventus, Monza deplasmanında kazandı Juventus, Monza deplasmanında kazandı 00:43
Şenol Güneş'ten Volkan Demirel'e yanıt! Şenol Güneş'ten Volkan Demirel'e yanıt! 23:56
Daha Eski
Fırtına Pedro Malheiro ile hayat buldu! Fırtına Pedro Malheiro ile hayat buldu! 23:56
Buruk'tan şampiyonluk açıklaması! Buruk'tan şampiyonluk açıklaması! 23:56
Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi! Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi! 23:56
Muslera'dan emeklilik açıklaması! Muslera'dan emeklilik açıklaması! 23:56
G.Saray farkı açıyor! İşte güncel puan durumu G.Saray farkı açıyor! İşte güncel puan durumu 23:56
G.Saray yenilgisi istifayı getirdi! G.Saray yenilgisi istifayı getirdi! 23:56