Orsic ülkesine dönüyor

Bordo-mavili takımla yolları ayrılan Mislav Orsic ülkesi Hırvatistan'a dönüyor. Hırvat basınında yer alan haberlerde 31 yaşındaki futbolcunun ara transfer dönemi öncesi Dinamo Zagreb ve Rijeka ile görüştüğü ifade edildi. Deneyimli oyuncunun Dinamo Zagreb'e yakın olduğu bildirildi. Orsic bu sezon Trabzonspor'da 8 maçta oynadı ve 1 asist yaptı.

UMUT GÜNEŞ'E SÜRPRiZ TALiP

Trabzonspor'un 24 yaşındaki futbolcusu Umut Güneş için sürpriz bir iddia dikkat çekti. Polonya basınında çıkan haberlerde genç orta sahayı Slask Wroclaw'ın istediği öne sürüldü. Polonya ekibinin Umut'u sezon sonuna kadar kiralamak istediği savunuldu. Umut Güneş bu sezon bordo-mavili formayla 7 maça çıktı, gol ya da asist katkısı yapmadı.