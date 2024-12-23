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Haberler Trabzonspor Güneş açtı

Güneş açtı

Bordo-mavililer 3 maçlık galibiyet özlemine son verdi. Bodrum karşısında 86. dakikada Belçikalı yıldızı Pedro Malheiro’nun ceza sahası dışından attığı harika golle kilidi açan Trabzonspor 3 puana ulaştı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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Güneş açtı

Süper Lig'in Fırtınası, evinde konuk ettiği Bodrum karşısında esti: 1-0. Süper Lig'de son 3 haftadır galibiyete hasret kalmasına rağmen oyun anlamında olumlu yönde ilerleyen bordo-mavililerde dün güneş açtı. Geçen hafta G.Saray karşısında 3 gol bulmasına karşın puan alamayan Şenol Güneş'in öğrencileri dün Bodrum önünde kritik bir galibiyete uzanarak yeni yıl öncesinde adeta moral buldu. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken iki takım kalecisi önemli kurtarışlara imza attı.

MÜTHİŞ BİR FÜZE

İkinci yarıya hızlı giren bordo-mavililer aradığı golü bulmakta zorlandı. Bodrum kalesini zorlamasına karşın bir türlü yıkamayan Trabzonspor, kilidi 86. dakikada adeta kırarcasına bir gole imzasını attı. Bordo-mavili ekibin Portekizli yıldızı Pedro Malheiro, ceza alanı üzerinden müthiş bir füze gönderdi. Kaleci Diogo Sousa parmaklarının ucuyla topa dokunsa da gole engel olamadı. Bu golle birlikte 3 puana uzanan Trabzonspor, sezonu çok ihtiyacı olan bir galibiyetle sonlandırmayı başardı.

KADRODA 11 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov, Edin Visca ve Denis Draguş ile kart cezalısı Serdar Saatçi maç kadrosunda yer almadı. Ayrıca kadro dışı olan üç isim; Bardhi, Denswil ve Umut Bozok da maç kadrosunda yoktu. 21 kişilik kadroda 17 yaşındaki Arda ile Onuralp yer aldı.

2 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 4-3 kaybettiği Galatasaray maçının 11'ine göre 2 oyuncu değişikliğine gitti. Teknik direktör Şenol Güneş, kart cezalısı Serdar Saatçi'nin yerine stoperde Ali Şahin Yılmaz'a 11'de görev verdi. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Güneş, sakatlığı bulunan Edin Visca'nın yokluğunda ise Cihan Çanak'ı sahaya sürdü.

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Uğurcan Çakır bu sezon maç başına yaptığı 4.25 kurtarışla ligin zirvesinde yer aldı.

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