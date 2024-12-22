TRABZONSPOR HABERLERİ - Pedro Malheiro: 3 puandan çok daha fazlası!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Bodrum FK'yı Pedro Malheiro'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

Bordo mavililere 3 puanı getiren Portekizli yıldız mücadelenin arından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Pedro Malheiro: "Galibiyeti getiren golü attığım için çok mutluyum. Bu galibiyet bize 3 puandan daha fazlasını getirecekti. Son haftalarda iyi oynuyorduk ama puanlara yansıtamıyorduk. Bugün galibiyetle birlikte çok şey kazandık. Gelecekte kazanacağımız büyük başarıların başlangıcı. Taraftarlarımıza bu mutluluğu armağan etmek istemiştik, bunun için de mutluyuz."

"KALEYİ GÖRÜNCE VURDUM"

Pedro Malheiro: "Çok hızlı gelişti her şey. Top önüme düşünce vurabileceğimi düşündüm. Kaleyi görünce vurdum. Gol attığım için çok mutluyum ama beni daha çok mutlu eden takım arkadaşlarımı, taraftarlarımı mutlu etmekti." ifadelerini kullandı.