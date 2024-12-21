Son dönemde maçlarda artan hakem hataları ve camiadan yükselen seslerin ardından kulübün sosyal medya hesaplarındaki kapak görselleri de değiştirildi. Yeni görsellerde, "Bir isyandır Trabzonspor" vurgusu yapıldı.

BU YENİ BİR BAŞKALDIRI

Bordo mavili yönetim, yarın oynanacak Bodrum maçında tribünlerin dolması için çağrılarda bulunuyor. Öncelikle bilet fiyatlarını 61 TL'ye indiren bordo-mavililer, ardından kulübün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Tarihiyle, inadıyla, isyanıyla. Yine ve yeniden bir başkaldırı için pazar günü bizimle ol!" mesajını yayınladı. Biletlere ilgi büyük. Papara Park'ın tamamen dolması bekleniyor.