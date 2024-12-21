  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Bir isyandır Trabzonspor

Bir isyandır Trabzonspor

Son dönemde maçlarda artan hakem hataları ve camiadan yükselen seslerin ardından kulübün sosyal medya hesaplarındaki kapak görselleri de değiştirildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bir isyandır Trabzonspor

Son dönemde maçlarda artan hakem hataları ve camiadan yükselen seslerin ardından kulübün sosyal medya hesaplarındaki kapak görselleri de değiştirildi. Yeni görsellerde, "Bir isyandır Trabzonspor" vurgusu yapıldı.

BU YENİ BİR BAŞKALDIRI

Bordo mavili yönetim, yarın oynanacak Bodrum maçında tribünlerin dolması için çağrılarda bulunuyor. Öncelikle bilet fiyatlarını 61 TL'ye indiren bordo-mavililer, ardından kulübün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Tarihiyle, inadıyla, isyanıyla. Yine ve yeniden bir başkaldırı için pazar günü bizimle ol!" mesajını yayınladı. Biletlere ilgi büyük. Papara Park'ın tamamen dolması bekleniyor.

F.Bahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı!
Skriniar adım adım G.Saray'a!
DİĞER
F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'nin Talisca transferi için olay yorum! "Eğer gelirse..."
17/25 Aralık sürecinde neler yaşandı? FETÖ ile mücadele eden savcılar konuştu: Bildiğimiz yoldan dönmedik
Okan Buruk yönetimden eski öğrencisini istedi!
Mourinho: Takımım çok kötüydü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! F.Bahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! 01:11
Hedef UEFA şampiyonluğu Hedef UEFA şampiyonluğu 01:04
Ceza sadece bize geliyor Ceza sadece bize geliyor 01:04
Milan tek golle güldü! Milan tek golle güldü! 00:58
4 yıl sonra ilki yaşadı 4 yıl sonra ilki yaşadı 00:56
Samandıra'da isyan Samandıra'da isyan 00:55
Daha Eski
B. Münih Leipzig'e gol oldu yağdı! B. Münih Leipzig'e gol oldu yağdı! 00:47
B. Münih Leipzig'e gol oldu yağdı! B. Münih Leipzig'e gol oldu yağdı! 00:46
Mourinho: Takımım çok kötüydü! Mourinho: Takımım çok kötüydü! 00:32
Arda Turan'dan flaş Beşiktaş açıklaması! Arda Turan'dan flaş Beşiktaş açıklaması! 00:32
F.Bahçe Eyüp deplasmanında yara aldı! F.Bahçe Eyüp deplasmanında yara aldı! 00:32
İşte güncel puan durumu! İşte güncel puan durumu! 00:32