Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, dünkü antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Galatasaray derbisindeki hakem hatalarına sitem eden Şenol Güneş, "Hakemlerin niyetini okumak çok kolay. Galatasaray maçında kazanacak oyunu oynadık. Maçın hakemi, oyunun başında bizi sindirdi. Serdar iki pozisyonda rakiple boğuştu, evet sarı kart verilebilir ama bir oyuncu 7-8 defa aynı faulü yapıp hiç kart görmüyorsa o zaman bir tuhaflık var bu işte. Benim oyuncum bu hafta cezalı, diğer oyuncu yine sahada" ifadelerini kullandı.

HACIOSMANOĞLU CEVAPLASIN

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Trabzonspor'da başkanlık yaptığını anımsatan deneyimli teknik adam, şunları söyledi: "İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor başkanlığını yaptı. Kendisine kumpas yapıldığını söylüyor da Trabzonspor'a ne yapıldığını bilmiyorum. Adını koysun. Ne olduğunu İbrahim Hacıosmanoğlu cevaplasın. TFF Başkanı, hakemle ilgili bir açıklama yapıyor. Herkesin mutabık kaldığı kırmızı kart pozisyonunda yapılan hata maçın tamamına yayılarak gündem oluşturuluyor. Bizim maçta 10-15 tane hata var, o hakem FIFA listesinde."

BUNU DA AŞACAĞIZ

Şenol Güneş, yaşanan kötü gidişi durduracaklarını aktarıp, "En zor dönemi geçiriyoruz bunu da aşacağımızı düşünüyorum. Ben de daha önce böyle bir dönem görmedim. Başkanımız çok uğraş veriyor, iyi olsun istiyor. Futbolcular da farkında her şeyin" yorumunu yaptı.

O ZAMAN KÖTÜ NİYET

Derbiden örnek veren Şenol Güneş, "Teknik alanı ihlal ettiğim için özür dilerim. İlk 10 dakikada hakemlerin niyetini okumak o kadar kolay ki... Sayın başkan da onu biliyor. Hakemin ne yapmak istediğini görüyorsunuz. Hakemin verdiği, vermediği penaltılar konuşulur. VAR işine gelen pozisyonu gösteriyorsa, o zaman kötü niyetle kullanıyordur" dedi.