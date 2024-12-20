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Haberler Trabzonspor Banza krallığa koşuyor

Banza krallığa koşuyor

Simon Banza, Süper Lig’de birçok önemli yıldızı geride bırakarak gol krallığı yarışında zirvede oturuyor, performansıyla alkışları topluyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 06:50
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Banza krallığa koşuyor

Sezon başında Braga'dan kiralanan Simon Banza, attığı gollerle krallık yarışının en iddialı isimlerinden biri olarak göze çarptı. Banza çok ciddi maliyetlerle transfer edilen yıldızların önünde takımının yaşadığı sıkıntılı sürece rağmen gol krallığına koşuyor. Trabzonspor'un sezon başında Braga'da teknik direktörü ile yaşadığı tartışma sonucu kadro dışı bırakılmasının ardından 2 milyon euro bedelle bir yıllığına kiraladığı 28 yaşındaki forvet skor yükünü çekiyor. Atılan 23 golün 10'unu kaydeden 1 de asist yapan Demokratik Kongolu yıldız, oynadığı 12 maçın 7'sinde gol atmayı başardı. Böylece Banza takımın attığı gollerin yüzde 43'ünü tek başına kaydetti. Geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen ve taraftarların gönlünde taht kuran Paul Onuachu ise aynı haftalar itibarıyla 8 gol atmıştı. Bordo-mavili futbolcu, 10 golle krallıktaki zirveyi Başakşehir'in Polonyalı forveti Krzysztof Piatek ile paylaşıyor.

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