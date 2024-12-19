Trabzonspor'da Şenol Güneş'ten TFF ve Galatasaray açıklaması! Barış Alper ve Muslera...

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde flaş açıklamalarda bulundu ve Galatasaray maçında hakem kararlarında art niyet olduğunu söyledi. Güneş, "Zamanında söylemiştim, VAR hataları düzeltilmezse art niyet aranır. Bugün geldiğimiz nokta bu. Teknolojinin girdiği bir yerde ona göre buna göre konuşuyorsanız zaten konuşacak bir şey yok." dedi. İşte o ifadeler...

BARIŞ ALPER'E YAPILAN FAUL

Sayın Hacıosmanoğlu kendisine kumpas yapıldığını söylüyor. Trabzonspor'a ne yapıldığını bilmiyorum. Daha üstünde bir şey olması lazım. Adını koysun, başında olduğu için onun cevaplaması gerekiyor. TFF Başkanı, hakemle ilgili bir beyanda bulunuyorsa, herkesin kırmızı kartta mutabık kaldığı bir pozisyon üzerinden bütün maç okunuyorsa ve TFF Başkanı da buna beyanat vermek zorunda kalıyorsa... Bizim maçta 10-15 tane hata yapıyorsa ve o hakem de FIFA listesindeyse kumpası kimin yaptığını aramaya gerek yok bence.

"HAKEMLERİN NİYETİNİ OKUMAK O KADAR KOLAY Kİ..."

Teknik alanı ihlal ettiğim için özür dilerim ama sinirlendim. İlk 10 dakikada hakemlerin niyetini okumak o kadar kolay ki... Sayın başkan da onu biliyor, futbolu biliyor. Orada hakemin ne yapmak istediğini görüyorsunuz. Hakemin verdiği, vermediği penaltılar konuşulur. VAR işine gelen pozisyonu gösteriyorsa, aleyhimize olan penaltıyı gösterip lehimize olanı göstermiyorsa o zaman o teknoloji kötü niyetle kullanıyordur.

"KART GÖRMÜYORSA TUHAFLIK VAR BU İŞTE"

Kazanabileceğimiz bir maç oldu, iyi oynad��k. Ama bizi maçın başında sindirmeleri... Serdar ikinci faulünde sarı kart görüyor, başka bir oyuncu 7-8 defa aynı hareketi yapıp kart görmüyorsa bir tuhaflık var bu işte. Benim oyuncum bu hafta yok, diğer oyuncu sahada. Aynı şey kırmızı kart için geçerli. 'Şiddet' ölçülüyormuş... Neyle ölçüyorsun bu şiddeti! Adam dirseğiyle geliyor, niyetiyle geliyor, teşebbüs darbelemek. Görüyorsun, darbe de var. 'Şiddeti fazla değilmiş', yorumu böyle yaptıktan sonra ne konuşayım sana ben?

"BUNLARA 'HATA' DENİR Mİ?"

Biz hakemden mi kaybettik? Yemeseydik golü bir şey yoktu. Rakibe çarptık, faul yaptık, kafayı vurdurduk yedik golü. Ondan önce ofsayt var, diğer yediğimiz golden önce faul var. Başkanın futbol adamı olduğunu biliyorum, MHK Başkanı sorsun 'Neye göre karar verdin?' diye. Topu alıp gole gidiyorsun, atak kesilecek, dönüp gol yiyorsun, sonra 'hata' deniyor. Ne hatası ya! Bunlar hata diye tarif edilebilir mi?

"MUSLERA YANIMA GELİYOR, KART YOK!"

Özür diledim çünkü teknik alanı ihlal ettim. Ama benim yanıma teknik alana gelen rakip kaleciye (Muslera) hiçbir kart yok. Benim yanıma gelen kaleciye kart yok, ben 10 metre çıktım diye 'dışarı atılması lazım' deniyor. Atılalım, önemli değil.

"HERKESİN YERİ DEĞİŞECEKTİR"

Filler tepişiyor, çimler eziliyor. Bu çimlere ihtiyacınız var ya. Bunsuz yaşayamazsınız. Yarın siz de düşer toprağın altına girersiniz merak etmeyin, herkesin yeri değişecektir.