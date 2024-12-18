Uzatma kabusu

Trabzonspor, bu sezon son dakika kabusundan kurtulamıyor. Göztepe ile Süper Lig'in 10. haftasında oynadıkları maçta 90+2'de Tijanic'in golüne engel olamayarak rakibine 2-1 kaybeden bordo-mavililer, ardından 11. haftada Fenerbahçe'ye 90+12'de Amrabat'ın golüyle 3-2 yenildi. 15. haftada Kasımpaşa sınavında da 90+1'de Da Costa'nın golüne engel olamayarak galibiyeti kaçırdı. Galatasaray derbisinde de 90+8'de Ali Şahin Yılmaz kendi kalesine attı.

ÖNE GEÇTİ, 16 PUAN KAYBETTİ

Ligde 15 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayıp 15. sırada yer alan bordo-mavililer, taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Fırtına, ligin ilk iki haftasından sonra göreve gelen Şenol Güneş yönetiminde 13 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz devi, Güneş ile öne geçtiği maçların 6'sında 4 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak topladığı 16 puan kadar puan kaybetti.