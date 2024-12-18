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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan çifte transfer atağı! İşte hedefteki yıldızlar

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan çifte transfer atağı! İşte hedefteki yıldızlar

Trabzonspor, Demirspor’un sağ kanadı Yusuf Sarı ve Schalke forması giyen eski Beşiktaşlı forvet Kenan Karaman için kolları sıvadı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan çifte transfer atağı! İşte hedefteki yıldızlar

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Bordo mavililer, devre arası transfer çalışmalarına hız verdi. Şenol Güneş'in, yerli havuzu için eski Beşiktaşlı Kenan Karaman ve Yusuf Sarı'yı listeye dahil ettiği belirtildi. Schalke 04 forması giyen 30 yaşındaki forvet, Bundesliga 2'de 15 maçta 9 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Trabzonspor'un, Karaman'ın mali şartlarını araştırdığı ifade edildi. Karadeniz devinin, eski yıldızı Adana Demirsporlu Yusuf Sarı'yı da devre arası kadrosuna dahil etmeyi planladığı ifade edildi. 26 yaşındaki sağ kanadın Demir ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor. 1.68 boyundaki oyuncu daha önce Fırtına ile 69 maça çıkmış, 5 gol ve 6 asist üretmişti.

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