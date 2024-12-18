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Haberler Trabzonspor Futbol değil tiyatro izliyoruz

Futbol değil tiyatro izliyoruz

Trabzonspor’un Galatasaray ile oynadığı maçtaki hakem hataları bardağı taşırdı. Hem yerel medya hem de kulüp TFF ve MHK’ye ateş püskürdü

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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Futbol değil tiyatro izliyoruz

Trabzonspor'un Galatasaray ile deplasmanda oynadığı ve çok iyi bir performans sergilemesine rağmen tartışmalı hakem kararlarıyla 4-3 mağlup olduğu maçın yansımaları devam ediyor. Bordo-mavili takımın karşılaşma içerisinde itiraz ettiği ve tartışmalı kararlar olarak yorumladığı pozisyonlar ise şu şekilde:

1- Banza'nın rakibinden net bir şekilde topu kazandığı pozisyona faul çalan Kadir Sağlam, bu kararın ardından Trabzonspor'un gol yemesine neden oldu.

2- Tartışmalı bir penaltı kararıyla galatasaray'a büyük bir avantaj sağlarken, kaleci muslera'nın banza'ya müdahalesinde penaltı düdüğünü çalmadı.

3- Son dakikada yenilen gol öncesinde bir ofsaytı görmezden gelen Sağlam'a, VAR'ın da müdahale etmemesi sonucu maçta karar değişmedi.

4- Maçın başında Serdar Saatçi'ye kart gösteren hakem Sağlam, aynı kartı Cham'a dirsek atan Yunus Akgün'e ve Banza'yı düşüren Abdülkerim'e göstermedi.

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