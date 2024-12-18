Futbol değil tiyatro izliyoruz

Trabzonspor'un Galatasaray ile deplasmanda oynadığı ve çok iyi bir performans sergilemesine rağmen tartışmalı hakem kararlarıyla 4-3 mağlup olduğu maçın yansımaları devam ediyor. Bordo-mavili takımın karşılaşma içerisinde itiraz ettiği ve tartışmalı kararlar olarak yorumladığı pozisyonlar ise şu şekilde:

1- Banza'nın rakibinden net bir şekilde topu kazandığı pozisyona faul çalan Kadir Sağlam, bu kararın ardından Trabzonspor'un gol yemesine neden oldu.

2- Tartışmalı bir penaltı kararıyla galatasaray'a büyük bir avantaj sağlarken, kaleci muslera'nın banza'ya müdahalesinde penaltı düdüğünü çalmadı.

3- Son dakikada yenilen gol öncesinde bir ofsaytı görmezden gelen Sağlam'a, VAR'ın da müdahale etmemesi sonucu maçta karar değişmedi.

4- Maçın başında Serdar Saatçi'ye kart gösteren hakem Sağlam, aynı kartı Cham'a dirsek atan Yunus Akgün'e ve Banza'yı düşüren Abdülkerim'e göstermedi.