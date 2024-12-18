Büyük isyan

Galatasaray'a 4-3 kaybedilen maçtan sonra Başkan Ertuğrul Doğan hakem Kadir Sağlam ve VAR'daki Onur Özütoprak'a çok sert eleştiriler yapmıştı. Başkan Doğan, "Kalleşçe hakem kararlarıyla bu hale getirdiler. Rezalet devam ediyor. Trabzonspor üzerinde oynanan oyunlar devam ediyor. Kalleşlik devam ediyor. Hakemin art niyeti bize ilk yarıda verdiği sarı kartlarla stoperlerimizi, beklerimizi oyundan kesmesinden belliydi. 4. hakeme 1 metre mesafede bir dirsek pozisyonu var mesela. Yine Yunus'un golünden önce net bir faul pozisyonu... O kadar çok pozisyon var ki. Bize verilen penaltının komedisi... Rakip kalecinin bizim oyuncuya çift elle girmesi... İlk yarıda o hakemin o hareketlerinden bu işi anlamak en kötüsü. Yazıklar olsun" dedi. Eski hakem ve futbolcular da Trabzonspor aleyhine yapılan hatalara dikkat çekti.

FİLLER TEPİŞİR HİKAYESİ

Şenol Güneş: Hakemle ilgili fazla konuşmayayım. Onları düzeltmek durumunda olan ben değilim. Zaten yetkililer her gün konuşuyor. Filler tepişir çimler ezilir hikayesi. Biz hakem hatalarından çok çeken bir takımız. Okan hoca da Fenerbahçe de bunu söyledi. Biz futbol oynamaya çalışan bir takımız. Öyle de yapacağız. Eksikleri düzeltip yeniden ayağa kalkmak durumundayız.

HAKEMİ Mİ YENECEKSİN?

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç: "İhraç edilmesi gereken futbolcudan gol yiyorsun, faul olmayan pozisyondan gol yiyorsun, olmayan penaltıdan gol yiyorsun, ofsaytla başlayan pozisyondan gol yiyorsun... Kimi yeneceksin? Rakibini mi, hakemi mi? Her şeye rağmen sahada çok güzel bir futbol sergileyen takımımızı kutluyorum. En büyük Trabzonspor!"

TRABZONSPOR'U KATLETTİ

Ahmet Çakar: "Bu maçı dürüst, çok yetenekli olması gerekmiyor saçı başı oynamayan bir hakem yönetseydi Galatasaray kazanamazdı! Çok net söylüyorum. Trabzonspor hakem tarafından katledilmiştir. Galatasaray'ın 2. golünden önce verilen faul doğru değil! Adam geliyor topu alıyor hakem faul veriyor, devamı gol. Yunus Akgün'ün dirseği dünyanın her yerinde kırmızı kart, bence atılmalıydı.

NET PENALTI VERİLMEDİ

Erman Toroğlu: 87. dakikada Banza ve Muslera'nın pozisyonu bana göre penaltı değil ama kural kitabına göre penaltı. Oyun kuralı, hareketi yaptığında top oyun alanı içerisindeyse penaltı vereceksin diyor. VAR'da olsam çağırırdım. Bu yorumlu bir iş değil, penaltı. Muslera'nın zamanlaması hatalı gelip adamı indiriyor, top da içerde, pozisyon ceza sahası içerisinde, kitap buna penaltı diyor. Galatasaray'ın 2. golü öncesinde Banza topu alıyor, Sara dengesini kaybediyor, faul yok.

VAR NE YAPIYORDU?

Sergen Yalçın: Muslera'nın pozisyonu kurala göre penaltı. Aynısı benim olduğum dönemde de olmuştu, penaltı verildi. Bana göre de penaltı değil ama kurala göre penaltı. VAR'daki arkadaş ne yapıyordu bilmiyorum. Banza topa vurduktan sonra top oyundayken kalecinin müdahalesi var, penaltı.