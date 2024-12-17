Usta yorumcudan hakem eleştirisi: "Trabzon lehine penaltı..."

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında lider Galatasaray, evinde Trabzonspor'u ağırladığı karşılaşmayı 90+8. dakikada bulduğu golle 4-3 kazandı. Mücadele sonrasında deneyimli futbol yorumcusu Mustafa Çulcu, Sabah gazetesindeki yazısında derbinin hakemi Kadir Sağlam'a yönelik eleştirilerde bulundu. İşte Çulcu'nun o yazısı:

"OZAN'A GÖSTERDİĞİ SARI KART SINIRDA"

Mustafa Çulcu: "Kadir Sağlam, 38 yaşında FIFA hakemimiz. Süper Lig'de sarı kart ortalaması 6.5. TFF 1.Lig de 4.5… Bu sezon yönettiği berabere biten iki karşılaşma Hatay-Trabzonspor 10 sarı kart, yine Hatay-Beşiktaş 12 sarı kartla sezonun rekorlarını kırdı. Maçın hemen başında Serdar'ı Mertens'in ayağına bastığı için faul verdi sözle uyardı. 16'da yine faul yapınca bu kez faullü oyundan dolayı sarı gösterdi. Abdülkerim'in benzer faullü oyunu tekrarlamasına, Banza'ya yaptığı faulle umut vadeden atağı önlemesine rağmen ilk yarıyı sarı kart görmeden tamamlaması adil oyun yorum ve uygulama adına kabul görmedi. Yunus'a yaptığı faul sınırları zorlayan bir faul dolayısıyla Ozan'a gösterdiği sarı kart sınırda. Ancak Yunus'un dirsek-kol ile Cham'a yaptığı eylem de sınırda, lakin sarı kart göstermemesi büyük hata.

"MUSLERA-BANZA'YA PENALTI VERMELİYDİ"

Mustafa Çulcu: "Galatasaray'ın attığı ikinci gol öncesinde orta alanda Banza-Sara top mücadelesinde verdiği faul, faul değil. Ancak golü bu faulle bağlantılı hale sokamayız. Trabzonspor'un 3. golü öncesinde topun çizgi ile temasını ancak VAR tespit edebilir. VAR çıkmadı deyince, gol geçerli oldu. 60'da Galatasaray penaltı bekledi, Malheiro- Mertens pozisyonunda hakem önce aut verdi, sonra doğru VAR müdahalesi ile penaltı geldi. Mertens topla Malheiro arasına kendini sokuyor, arkada kalan Malheiro dikkatli olacak. Faul yapmayacak. 87'de Muslera topla çıkmakta geç kalınca, Banza topa kafa vuruyor. Muslera-Banza'ya hakem penaltı vermeliydi. Belki bu temas basit diyecek olanlar çıkacak ama topla oynayan Banza, geç kalıp rakibe elleri temas eden Muslera. Malheiro-Mertens teması ile verilen penaltıdan ne farkı var? Son dakikalarda Mendy'ye çıkan sarı doğru, kademede Trabzonsporlu oyuncu var, bariz gol şansı olmaz."