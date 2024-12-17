Tam bir rezalet

Trabzonspor'da büyük hakem isyanı. Başkan Ertuğrul Doğan, maç sonrası çok sert açıklamalar yaptı. "Türk futbolunun battığı andır" diyerek sözlerine başlayan Başkan Doğan konuşmasına şöyle devam etti: Aslında söyleyecek bir şey kalmadı. Çünkü söyleyeceğimiz her şeyi söylemiştik. Ama biz söyledikçe bu işler düzelmiyor. Daha da kötüye gidiyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu artık Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile ilgili bir karar almak durumunda. Bu yapılacak bir iş değil. Algı, algı, algı... Algınız batsın ya. Oymuş, buymuş... Bunlar tamamen rezalet. Diyecek laf bulamıyorum. Söyleyeceğim çok şey var da bunları burada dile getirmek istemiyorum. 3 tane 5 tane pozisyon değil ki. Her zaman aleyhimize kararlar çıkıyor. Yeter artık. Bu tam anlamıyla bir rezalettir. Bakın net olarak söylüyorum, tam anlamıyla Türk futbolunun battığı yerdir. Yazıklar olsun. Gerçekten tam anlamıyla yazıklar olsun.

HAKEM İSYANI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan gibi, taraftarı da maç sonrası hakem Kadir Sağlam'a isyan etti. Abdülkerim Bardakcı'ya çıkmayan sarı kartların yanı sıra Yunus Akgün'ün Mendy'ye vurduğu dirseğin kırmızı kart olması gerektiğini paylaşan taraftarlar, ayrıca Galatasaray'ın golünden önce Banza'nın Sara'ya hareketinin uydurulmuş faul olduğu görüşünde. Ayrıca hamek otoriteleri tarafından uzatma anlarında kaleci Muslera'nın Banza'ya yaptığı hareketin net penaltı olduğu dile getirildi.

FAUL DE YOK PENALTI DA

Banza, hakemlere sert tepki gösterdi. Kongolu golcü, "Kazanabileceğimiz durumları oluşturmuştuk. Ama rakibimizin attığı golleri değerlendirmeliyiz. Verilen kararlarla alakalı, özellikle ikinci gol ve penaltı. Faul de yok, penaltı da yok. Bunun ciddi anlamda üzerine düşünülmesi ve incelenmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

BANZA 10 GOLLE ZİRVEDE

Trabzonspor'un Kongolu santrforu Banza, Galatasaray karşısında 1 gol, 1 asistle oynadı ve gol krallığında zirveye çıktı. Skoru 2-2'ye getiren golde fırsatçılığını gösteren Banza, Abdülkerim'den topu çalıp ağları havalandırdı. Fırtına'yı öne geçiren Ozan Tufan'ın golünde de asisti yapan isim oldu. 28 yaşındaki yıldız santrfor, Fırtına'da 12. maçında 10 gole ulaşıp, Başakşehirli Piatek'le birlikte gol krallığı yarışında zirveyi paylaştı.

SARI NEYE VERİLİR!

Trabzonspor, hakem yönetimine büyük bir tepki gösterdi. Maçın 15. dakikasında Serdar'ın Mertens'le ikili mücadelesinde verilen sarı kart, bordo-mavilileri çıldırttı. Fırtına da devre arasında, "Bazı 'zekalar' için: Sarı kart nedir, neye verilir?" paylaşımı yapıp, sarı kartın hangi durumlarda gösterildiğini açıkladı. Eski hakem Ahmet Çakar da "Tam bir hakem faciası yaşanıyor... G.Saray'ın 2. golü öncesi uydurulmuş bir faul vardı! Yunus'un dirseği kırmızı olmalıydı, kart bile çıkmadı! Abdülkerim kesinlikle kart görmeliydi! Serdar'a gösterdiği kart da komediydi!" dedi.