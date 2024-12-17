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Haberler Trabzonspor Galatasaray’a 2 gol attı ama... Ozan Tufan'ı yetmedi

Galatasaray’a 2 gol attı ama... Ozan Tufan'ı yetmedi

Derbide süper oynayan yıldız orta saha, bu sezon siftah yapıp iki kafa golüyle Fırtına’yı maçta tuttu ama yenilgiyi önleyemedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 06:50
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Galatasaray’a 2 gol attı ama... Ozan Tufan'ı yetmedi

Trabzonspor, derbide lider Galatasaray'a ecel terleri döktürdü ama sonunu getiremedi. Fırtına'da Ozan Tufan, attığı iki kafa golüyle takımını maçta tuttu ama bu performansı yenilgiye engel olamadı. 14'te Cham'in ortasında Muslera'yı avlayıp skoru 1-1e getiren Tufan, 55'te de Banza'nın asistinde yine kafayla Fırtına'yı 3-2 öne geçiren golü kaydetti. Bu sezon 17. maçında ilk gollerini atan 29 yaşındaki tecrübeli orta saha, Kasım 2020'den (Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a) bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında da iki gol attı! Ayrıca Süper Lig'de Galatasaray'a karşı 11 maçta forma giyen Ozan Tufan, ilk golünü de atmayı başardı.

FAUL KARARI HATALIYDI

Ozan Tufan da hakem triosuna isyan etti. Tufan, "Yediğimiz gollerde bizim takımın da hataları vardı ama Banza'nın pozisyonunda faul yoktu. Orada topu kazandığımızda faul verdi ve dönüşünde hızlı oyun başlangıcı ile golü yedik. Tabii ki bunlar bizi düşündürüyor. Biz sahanın içinde kalmaya, sahanın içinde mücadele etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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