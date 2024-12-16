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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan flaş hakem paylaşımı!

Trabzonspor'dan flaş hakem paylaşımı!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan derbide Trabzonspor, Galatasaray deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısının sona ermesinin ardından Trabzonspor'dan hakem Kadir Sağlam'a tepki paylaşımı geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 22:11 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 22:16
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Trabzonspor'dan flaş hakem paylaşımı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan derbide Galatasaray deplasmanına konuk oldu. Bordo-mavili ekip karşılaşmanın ilk yarısının sona ermesinin ardından resmi sosyal medya hesabından karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam'a tepki göstediği bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Bazı 'zekalar' için: Sarı kart nedir, neye verilir?" ifadeleri yer aldı.

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