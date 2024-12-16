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Haberler Trabzonspor Ozan Tufan: Algı yaratmak kamuoyunu beni ve ailemi sarsar

Ozan Tufan: Algı yaratmak kamuoyunu beni ve ailemi sarsar

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan derbide Galatasaray'a 4-3 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililer adına 2 gol kaydeden Ozan Tufan dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 23:27
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Ozan Tufan: Algı yaratmak kamuoyunu beni ve ailemi sarsar

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan derbide Galatasaray'a 4-3 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililer adına 2 gol kaydeden Ozan Tufan dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OZAN TUFAN'IN AÇIKLAMALARI

"İki hafta öncesinde Güntekin ağabeyin 'Ozan hazır değil' haberini okudum. Yıllardır bu işi yapıyorum, daima kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. İnsanların yorumları olacaktır ama kamuoyuna doğru bilgi vermelerini isterim. Algı yaratmak kamuoyunu, beni ve ailemi sarsar. Üç haftadır oynamıyordum ama bugün elimden geleni yapım. İyi oynadım, takım olarak iyi oynadık ama skor anlamında tatmin olmadık."

"Trabzonspor olarak bence bugün taraftarlarımızın da camiamızın da bizimle gurur duyması gerekiyor. Çok iyi mücadele ettik, kendimizi ezdirmedik oyunumuzla. Banza'nın pozisyonunda faul yoktu, orada faul verdi ve dönüşünde gol yedik. Tabii ki bunlar bizi düşürüyor. Saha içinde mücadele etmeye çalışıyoruz."

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