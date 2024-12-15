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Haberler Trabzonspor Simon Banza zirvede

Simon Banza zirvede

Sezon başında Braga'dan 2 milyon euro bedelle bir yıllığına kiralanan Simon Banza, ligde şu ana kadar takımının gol yollarındaki en etkili ismi konumunda yer alıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 06:50
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Simon Banza zirvede

Banza, bordo-mavili takımda forma giydiği 11 maçta 9 kez ağları havalandırırken gol krallığında da ilk sırayı paylaşan isimlerden biri oldu.

5 OYUNCU AĞLARI SARSTI

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor'un kadrosunda gol atan sadece 5 futbolcu bulunuyor. Ligde 14 karşılaşmada 20 gol kaydeden bordo- mavili takımda Galatasaray mücadelesinde forma giyebilecek futbolcular arasında Banza (9), Vişça (3), Cham (3), Nwakaeme (1) ve Daraguş (1) olmak üzere 5 oyuncu bulunuyor.

GOL ATAN 3 İSİM YOK

Karadeniz devinde birer gol atan Denswil, Okay Yokuşlu ve Umut Bozok ise kadroda yer alamayacak. Denswil ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldıkları için takımda yer almayacak, Okay Yokuşlu da sakat.

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