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Haberler Trabzonspor Sıra sende Aslan

Sıra sende Aslan

Geçen sezon Fenerbahçe’ye ilki yaşatan Fırtına, Galatasaray’ı da gözüne kestirdi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
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Sıra sende Aslan

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında pazartesi günü İstanbul'da Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılarak hem kötü günlere son vermek hem de rakibine ilk yenilgisini tattırmak istiyor. Ligde oynadığı 14 maçta 38 puan toplayan ve namağlup durumda olan Galatasaray'ın 22 puan gerisinde bulunan bordo-mavililer, geçen sezon ilk 10 maçını kazanan Fenerbahçe'yi İstanbul'da yenerek rakibini liderlikten etmişti.

SAKATLARDAN HABER YOK

Sakatlık yaşayan oyuncularla ilgili derin bir sessizlik hakim. En son eylülde maça çıkan Savic'in İspanya'ya kontrole gitmesinin üzerinden bir hafta geçti. Yeniden sakatlanan Serkan Asan, Hüseyin Türkmen ve Arif Boşluk gibi oyuncuların da sakatlıklarıyla alakalı açıklama yok. Yaşadığı sakatlığın ardından kısa sürede sahalara dönmesi beklenen Okay Yokuşlu için de belirsizlik sürüyor.

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