Adaletsizlik var

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinde yer alan yazısında önemli tespitlerde bulundu. "Türk futbolundaki adaletsizliklere karşı verdiğimiz mücadele yalnızca Trabzonspor'un değil, Türk futbolunun itibarını savunma mücadelesidir. Sahada, masada ve her alanda hakkımızı savunmaya kararlıyız" diyen Başkan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk futbolunun mevcut düzeni, ne yazık ki tarafsızlıktan uzak ve adaletsiz bir tablo sergiliyor. Trabzonspor, sahada yalnızca rakipleriyle değil, sistemin açıkları ve yanlışlarıyla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu düzen, sadece Trabzonspor'un değil, Türk futbolunun itibarını da tehdit etmektedir. Bizler, bugüne dek hiçbir adaletsizlik karşısında sessiz kalmadık; bundan sonra da kalmayacağız. Bu, yalnızca kulüp mücadelesi değil, aynı zamanda bir duruşun, bir hakkaniyet savaşının hikayesidir"

ÜÇ YILLIK PLANLAMA

Sportif açıdan zor bir süreçten geçtiklerini aktaran Ertuğrul Doğan, "Ancak, büyük başarılar büyük dönüşümlerle gelir. Şenol Güneş hocamız liderliğinde başlattığımız üç yıllık plan çerçevesinde, ilk yıl toparlanma, ikinci yıl yenilenme ve üçüncü yıl sürdürülebilir başarı hedefiyle ilerliyoruz. Bu süreçte altyapımızın merkezi bir rol oynayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

MALİ DİSİPLİNDEN VAZGEÇMEYİZ

Başkan Doğan, mali disiplinden asla vazgeçilmemesi gerektiğini dile getirerek, "Trabzon'un mali disiplininden asla vazgeçilmemesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak isterim. Bu disiplin, sadece bugün değil, yarın da Trabzonspor'un dimdik ayakta kalmasını sağlayacak en önemli temel taş olacaktır" dedi.

BÜYÜK BİR DAVANIN ADIDIR

Camianın kenetlenmesi noktasında bir arada olmaları gerektiğini de aktaran Doğan, cümlelerini şöyle tamamladı: "Unutmayalım ki Trabzonspor yalnızca bir spor kulübü değil; bir değerler manzumesidir. Adaletsizliklere başkaldıran, hakkaniyet için savaşan ve başarının ancak alın teriyle kazanılacağını gösteren büyük bir davanın adıdır. Birlikte başaracağız, birlikte kazanacağız."