Trabzonspor'a Wanderson takviyesi geliyor!

Karadeniz devi ara transfer döneminde kanat bölgesine takviye yapmak için çalışmalarına hız verdi. Brezilya basınında yer alan haberlere göre İnternacional forması giyen Wanderson, Karadeniz devinin radarında. İnternacional ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 30 yaşındaki sol kanat, bu sezon 43 maçta 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Wanderson'un kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ifade edilirken, Trabzonspor'un bu transferde istekli olduğu belirtiliyor. 1.75 boyundaki futbolcunun değeri 6 milyon euro. Her iki kanatta ve forvet arkasında görev yapabiliyor.