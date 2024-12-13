Güzel oyun ve iyi sonuç

Şenol Güneş, Trabzonspor dergisinin aralık ayı sayısına özel konuştu. Hem keyif veren bir futbol hem de sonuç isteyen bir teknik adam olduğunu belirten Usta, "Güzel oyun, iyi sonuç istiyorum. Güzel oynamadan kazandığınız zaman, zaten doğru oyun olmuyorsa, sonrasında kazanma şansınız da az olacaktır. Dolayısıyla birbirine bağlantılı" dedi. Çalıştığı oyunculara, "Bu işi yapıyorsan, en iyisini yapacaksın" dediğini aktaran Güneş, "En iyisini rakip olarak göreceksin. En iyi takım veya oyuncuyla kendini ölçüştürmeye çalışacaksın " ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİ HATA YAPMAZ!

GÜNEŞ: "Kurallar ve adalet daha iyi sağlansın diye bazı yenilikler, teknolojiler futbolun içine sokuldu. Teknolojiye rağmen hata yapılması, güven duygusunu sarsıyor."