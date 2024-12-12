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Haberler Trabzonspor Nwakaeme sevinci

Nwakaeme sevinci

Kasımpaşa maçında 929 günlük gol suskunluğunu bozan ‘Bay Beyin’ Galatasaray derbisi öncesi ümit verdi. Nwakaeme, Galatasaray karşısında Fırtına’nın en büyük kozu

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Nwakaeme sevinci

Karadeniz devinde geçirdiği 4 sezonda ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni kazanan Nwakaeme, 145 resmi maçta rakip fileleri 47 kez havalandırırken, 2 sezon aradan sonra döndüğü bordo-mavili takımdaki ikinci döneminde sakatlıklarla boğuştu. Forma giydiği sezonlarda Trabzonspor'un hücumdaki en istikrarlı oyuncusu olan, attığı goller, yaptığı asistler ve ortaya koyduğu oyunla taraftarların gönlüne giren Nijeryalı sol kanat, bu sezon 7 maçta 413 dakika süre alabildi. Sakatlığı düzelen ve ligde 3 maç aradan sonra Kasımpaşa maçıyla tekrar formasına kavuşan Nijeryalı oyuncu, ortaya koyduğu futbol ve attığı gol ile beğeni kazandı. Kasımpaşa karşısında ikinci 45 dakika görev alan futbolcu, bu sezon forma giydiği 7 maçta 1 gol, 1 de asist katkısı verdi.

929 GÜN SONRA ATTI

Fırtına'da son golünü 22 Mayıs 2022'de ligin son haftasında Başakşehir deplasmanında kaydeden Nwakaeme, Kasımpaşa maçında attığı gol ile 929 gün sonra gol sevinci yaşadı. Trabzon'da 2-2 biten Kayseri maçı, Nwakaeme'nin asist yaptığı karşılaşma oldu.

GALATASARAY'A 3 GOLÜ VAR

Nwakaeme, Trabzonspor formasıyla bugüne dek ligde Galatasaray'a 3 gol attı. Nijeryalı sol kanat, 2021-22'de Trabzonspor'un sahasında sarı-kırmızılı takım ile 2-2 biten maçta 1 gol, 2018-19'da 4-0 yendiği karşılaşmada ise 2 gol kaydetmişti.

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