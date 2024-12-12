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Haberler Trabzonspor Fırtına yıktı geçti

Fırtına yıktı geçti

UEFA Gençlik Ligi 3. turu rövanşında Trabzonspor, Bosna-Hersek'in Sarajevo takımını 6-1 yenerek son 32 turuna kaldı. Papara Park'ta oynanan maçın 10. dakikasında Ploco'nun golüyle 1-0 geriye düştük. Fırtına, 28'de Poyraz, 30 ve 32'de Ömer Faruk, 39'da Boran ile ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı. 63'te Poyraz ve 85'te Salih skoru ilan etti. Ekibimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi Lig aşamasını 7 ile 16. sıralar arasında bitiren takımlarla eşleşecek. 20 Aralık'ta kura çekilecek, maçlar 11-12 Şubat'ta.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Fırtına yıktı geçti
UEFA Gençlik Ligi 3. turu rövanşında Trabzonspor, Bosna-Hersek'in Sarajevo takımını 6-1 yenerek son 32 turuna kaldı. Papara Park'ta oynanan maçın 10. dakikasında Ploco'nun golüyle 1-0 geriye düştük. Fırtına, 28'de Poyraz, 30 ve 32'de Ömer Faruk, 39'da Boran ile ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı. 63'te Poyraz ve 85'te Salih skoru ilan etti. Ekibimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi Lig aşamasını 7 ile 16. sıralar arasında bitiren takımlarla eşleşecek. 20 Aralık'ta kura çekilecek, maçlar 11-12 Şubat'ta.
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