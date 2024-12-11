Transfer için çalışıyoruz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde çok önemli açıklamalar yaptı. Takvim Gazetesi Spor Müdürü Onur Özkan ve Sabah Gazetesi Spor Editörü Yasemin Yıldırım ve A Spor Spikeri Burak Ölmez moderatörlüğünde düzenlenen "Futbol Ekonomisi" özel oturumunda, çarpıcı açıklamalarda bulunan Doğan, Trabzonspor'un gerçeklerinin ekonomik değişim yaşamak zorunda olunduğunu gösterdiğini söyledi. Doğan, "Trabzonspor'un gerçekleri, ekonomik değişim yaşamak zorunda olduğunu gösteriyor. Mevcut maliyetleriyle Trabzonspor, sürdürülebilir ekonominin dışındaydı. Sahada başarılı olmak zorundayız, bu gerçek. Sahada başarılı olabilmek için ekonomik özgürlüğü yakalamamız lazım" dedi.

GÜNEŞ TRANSFER LİSTESİNİ VERDİ

"Şenol Güneş'ten bir transfer listesi geldi mi?" sorusunu yanıtlayan Doğan, "Hocamızdan ve izleme ekibinden gelen oyuncu talepleri ve görüşler var. Görüştüğümüz ve görüşeceğimiz oyuncular var. Şenol Güneş hocamızdan liste geldi, isimler de gelmeye devam ediyor. Hocamız şu anda bizim izleme ekibi ile beraber koordineli çalışıyor. Çok emek veriyor. Gelen oyuncular var. Biz bu oyuncularla bu hafta görüşmeye başladık, gelecek oyuncular da var. 1-2 hafta içerisinde sonuç almaya başlayacağız inşallah" dedi. Ertuğrul Doğan, "Transferde zamanında biz de hata yaptık, bizden öncekiler de hata yaptı. Rakiplerimiz de hata yaptı. Bundan sonra da olacaktır. Transferde yüzde yüz başarı sağlayan takım az oluyor dünyada" diye konuştu.

HAKEMLER ÇOK CANIMIZI YAKTI

Ertuğrul Doğan, "Ülke futbolunda bir yapı var mı?" sorusuna ise, "Yapı varsa Trabzonspor'a karşı var. Yıllardır şampiyon olan takımlara, kaybedenlere, çalınanlara bakın. Bizim yanımızda olmadığı net. Yıllar içerisinde futbolun içindeki herkes söyler; hakemlerin kime en çok zararı dokunmuş dersen o Trabzonspor, 4 büyük kulüp özelinde... Anadolu takımlarının daha çok canlı yanmıştır. Biz bu gerçeği her yerde bağıra bağıra söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz. Sistem, rakiplerimizin yanında. Yapı konusuna gelince, bu yapıyı iyi çözümlemek lazım, tanımlamak lazım. Bir yapı olsa, birileri bir yapının içinde olsa Trabzonspor o yapıyı bulur, bizden saklanan bir yapı olamaz. Rakiplerimizden de saklanan bir yapı olduğunu düşünmüyorum" cevabını verdi.

YAPI BİZE KARŞI

Ertuğrul Doğan, "Dönem dönem 'yapı' değişiklik göstermez. Belli hedef varsa sırf oraya gider. Yapı Trabzonspor'un karşısında diyebilirim. Çünkü her dönem biz zarar gördük. Ben yapı olduğuna inanmıyorum. Dönem dönem hakem hataları var. Güçlünün yanında işleyen bir sistem var. Sadece futbolda değil ticarette, diğer yerlerde de böyle. Rantın olduğu yerde sistem böyle işler, Türkiye'ye özgü değil, dünyada da bu böyle" ifadelerini kullandı.

KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

Başkan Doğan: "Şenol Güneş, sorunları çözmek için tüm zamanını harcıyor. Biz de harcıyoruz. Her başkan başarılı olmak istiyor. Herkes ciddi emek veriyor. Ama herkesin başarılı olması diye bir konu yok. Trabzonspor'un şu andaki durumu, kabul edilebilir bir durum değil. Kimse bu durumdan memnun değil ama herkes bu durumu düzeltmek istiyor. Ama ben hocamız ve oyuncularımıza inanıyorum. Trabzonspor, bu durumdan çıkacaktır. Buna eminim."

KADRO KARŞILIĞINI VERMİYOR

"Bizim ülkemizde maaş çılgınlığı var. Ödenen paralar sahaya doğru şekilde yansıyor mu?" sorusuna cevap veren Doğan, "Kendi takımımda bunu düşünmüyorum. Şu andaki kadromuz da bunun karşılığını vermiyor. Diğer kulüpler hakkında yorum yapmak sevdiğim bir şey değil ama genel yapı itibarıyla ödenen maaşlar yüksek. Bunun birçok sebep var, ayrı incelemek lazım, farklı bir konu. Kendi özelimizde konuşursak, şu andaki takım bütçemizin karşılığı bir futbol görmüyorum. Şu anda 2-3 kulübümüz çok farklı harcamalar yapıyorlar. Bildikleri vardır. Onlardan sonra en yüksek harcamayı yapan kulüp durumundayız ama saha sonuçlarımız bunun karşılığını vermiyor" sözlerini sarf etti.

TFF BAŞKANI İŞLERİ ÇÖZECEKTİR

Ertuğrul Doğan, "VAR'daki hata, tarifi olmayan hata. Bizim maçlarda sıkça yaşandı. Bunlar bize hata gibi gelmiyor. Hata bir takımın başına 1-2 sefer gelir, 10 sefer gelmez. Sayın TFF başkanımız, bu sorunları çözeceğini deklare etmişti. Çözmek için uğraştığının farkındayız. Bunu söylemem gerek. Bu işler içerisinden inşallah başarıyla çıkarsa kulüpler rahatlar" diye konuştu.

GALATASARAY TEKLİF YAPMADI

Doğan, "Ara transferde Galatasaray ve Trabzonspor odaklı gelişmeler olabileceği söyleniyor? Kerem Demirbay ve Eren Elmalı takası konuşuluyor." şeklinde gelen sorunun ardından, "Galatasaray'ın da teklifi olmadı. Bizim de bahsettiğiniz oyuncuyla ilgili bir düşüncemiz yok. Bize gelen bir teklif yok. Eren, sevdiğimiz bir arkadaşımız, çok memnunuz kendisinden. Eren'e şu anda gelen bir teklif yok." açıklamasında bulundu.

FAİZ BORCUNDAN ÇIKTIK

Başkan Doğan, "Şunu da söylemek lazım, hayatın akışı böyle şeyler getiriyor. Yaklaşık 7 yıl önce, bizim ilk yönetim senemizdi, Bankalar Birliği anlaşması bizim için kurtuluştu. Hiç ödeme yapılamadığı için gelinen zaman içinde borç sürekli arttığı için içinden çıkılmaz hale geldi. Yaptığımız hamleyle Bankalar Birliği anlaşmasından çıktık. Milyarları bulan faiz borcundan çıkmış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

ONUACHU BU PARAYA OLMAZ

Paul Onuachu ile ilgili gelen soruya cevap veren Doğan, "Biz 15 milyon euro seviyesinde ve artı maaşla Trabzonspor'un transfer yapması söz konusu değil. Biz elimizden geleni yaptık. O da Trabzon'dan çok memnundu. Hayatın gerçekleri var, biz şu anda o paraları harcayamayız" dedi.

ALANYA MAÇINA BAKILSIN

Doğan, son olarak, "Türkiye'de senaryolar daha farklı. Çok göstere göstere oluyor. Bizim Alanyaspor maçımız var, bakıyoruz bir penaltı kararı veriyor hakem, VAR seyrediyor, olmayan müdahaleyi görüyor. Olmayanı da ters görüyor. Gol oluyor, elle müdahale diyor, elle müdahale yok. Bizim lehimize bir basma hareketi var. Barış Alper'in başına geldi, isteyerek yapılmadı bence ama çok ağır fauldü. Hakemin kırmızı kart vermesi lazım, vermiyor. Daha ağırı Alanyaspor maçında Hüseyin'e yapıldı, gündeme bile gelmedi. VAR bile devreye girmedi. Pozisyon tekrarı bile verilmedi. O zaman ben derim ki bu sistem bana karşı. Delillerim de var" açıklamasında bulundu.