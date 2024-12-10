Pozisyon var, gol yok

Trabzonspor bu sezon gol yollarında ciddi problem yaşıyor. Sezon başında Portekiz'in Braga takımından 1 yıllığına kiralanan Simon Banza, kadro dışı bırakılan Umut Bozok, uzun bir sakatlıktan dönen Enis Destan ve altyapıdan takıma dahil edilen Poyraz Efe Yıldırım, sıkıntılara çözüm olamadı. Fırtına, bu sezon Trendyol Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 20 kez fileleri sarstı. Bunların 5'i penaltıdan geldi. Trabzonspor'un forveti Banza, 5'i penaltıdan 9 kez ağları sarstı. Ancak yakaladığı pozisyonları gole çevirme oranı oldukça düşük. BORDO mavililer pozisyona girmede sıkıntı yaşamasa da sonuçlandırma anlamında ciddi bir kriz içerisinde. Karadeniz devi, penaltılar hariç pozisyonlarını gole çevirmede yalnızca yüzde 10'luk bir başarı oranına sahip. Rakip ceza sahasında şu ana kadar toplam 142 kez topla buluşan Trabzonspor, bunların yalnızca 13'ünü golle sonuçlandırabildi. Sadece iki gol ceza sahası dışından gelirken, Fırtına şu ana kadar serbest vuruştan gol bulamadı. Takımın attığı gollerin, penaltılar dahil 7'si sol, 10'u sağ ayakla ve 3'ü kafa ile geldi.

8 FUTBOLCUDAN SKOR KATKISI

Takımın en büyük sorunu, gol katkısı sağlayan oyuncu sayısının yetersizliği. Atılan 20 golün 9'u Banza'dan gelirken, bu ismin dışında Vişça ve Cham ise 3'er gol kaydetti. Okay Yokuşlu, Nwakaeme, Draguş ile kadro dışı bırakılan Umut Bozok ve Denswil, birer kez ağları sarstı. Forma giyen Malheiro, Eren, Barisic, Mendy, Lundstram, Ozan, Cihan, Bardhi ve Enis Destan ise gol katkısı yapamadı.

SINIFI GEÇEMEDI

Takımın en skorer ismi olan Banza, 9 kez ağları havalandırsa da taraftardan geçer not almadı. Sezon başında Braga'dan 2 milyon euro'ya bir yıllığına kiralanan Demokratik Kongolu santrfor, 1 milyon 160 bin euro garanti ücret ve 840 bin euro imza parası alıyor. Toplam 13 maça çıkan 28 yaşındaki forvet, attığı 9 golün 5'ini (Konya, Göztepe, F.Bahçe-2 ve Kasımpaşa) penaltıdan kaydetti. Banza, Adana Demir (2), Konya ve Hatay karşılaşmalarında ise normal golleriyle katkı sağladı.