Fırtına’nın zorlu haftası

Süper Lig'de haftayı 2-2'lik Kasımpaşa beraberliği ile kapatarak puan kayıplarını sürdüren Trabzonspor'u çok daha zorlu bir hafta bekliyor. Ligin 16. haftasında 22 puan gerisinde yer aldığı lider Galatasaray'a konuk olacak bordo- mavililer, 18 Mayıs 2024'ten itibaren dış sahada galibiyet elde edemiyor. En son geçen sezonun 37. haftasında İstanbul'da Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Karadeniz devi, daha sonra dış sahada 3 puan sevinci yaşayamadı. Fırtına, Galatasaray karşısında galip gelmesi halinde 212 günlük deplasman galibiyeti hasretine son vermiş olacak.

7 MAÇTA SADECE 4 PUAN ELDE ETTİ

Fırtına, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 7 maçtan 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı, galibiyet elde edemedi. Deplasman maçlarında Sivas, Eyüp, Gaziantep FK ve Hatay ile berabere kalan Trabzonspor; Göztepe, Çaykur Rize ve Alanya'ya kaybetti. Bordo-mavili ekip, dış saha maçlarında kazanabileceği 21 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırırken 0.57 puan ortalamasında kaldı.

EVİNDE DAHA İYİ

Trendyol Süper Lig'de 16 puanı bulunan Trabzonspor, evindeki maçlarda 12 puan alarak lige tutunmaya çalıştı. Zirvenin çok uzağında kalan Karadeniz devi, Galatasaray'a kaybetmesi halinde çok daha kötü bir döneme girmiş olacak.

3 ÇALIŞTIRICI DA KAZANAMADI

Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı 7 lig maçında 3 farklı teknik adam görev yaptı, hiçbiri kazanamadı. Ligin ilk haftasında Abdullah Avcı ile konuk olduğu Sivas ile 0-0 berabere kaldı. İhsan Derelioğlu ile Eyüp ile puanları paylaştı (0- 0). 5. kez takımın başına getirilen Şenol Güneş ile 5 dış saha maçı oynayan Fırtına, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.