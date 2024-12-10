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Haberler Trabzonspor Derbi fırsatı

Derbi fırsatı

Fırtına, bire bir aynı tabloyu yaşadığı 2016-17 sezonunda G.Saray’ı yenerek kötü gidişatı sonlandırmıştı. Fırtına, pazartesi günkü derbiye tarihi fırsat olarak bakıyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 06:50
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Derbi fırsatı

Trendyol Süper Lig'de 14 maçta 16 puan toplayabilen ve 12. sırada yer alan bordo-mavililer, daha önce 2016-17 sezonunda da benzer bir senaryo yaşamıştı. Bu sezon son 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 4 mağlubiyet yaşayan Trabzonspor, 2016- 17'de de benzer bir performans sergilemişti. O dönemde de son 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 4 kez yenilen Fırtına, ardından çıktığı Galatasaray derbisini kazanmıştı. 8 sezon sonra bire bir aynı durumu yaşayan Trabzonspor'da, Galatasaray derbisi "Yeniden başlangıç" olarak değerlendiriliyor.

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