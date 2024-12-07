Büyük kabus

TRABZONSPOR, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile puanları paylaştı: 2-2. Ligde oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan bordo-mavili takım, Kasımpaşa karşısında mutlak galibiyet için çıktı. Ancak yine olmadı. İlk yarıda iki takım da etkili olamadı. Bordo-mavili ekibin gollerini 78. dakikada penaltıdan Banza ve 81'de Nwakaeme attı. Kasımpaşa'nın gollerini 38'de penaltıdan Cafu ve 90+1'de Costa kaydetti. Kasımpaşa'nın 90+3'te Ben Ouanes ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü.

KÖTÜ GİDİŞAT SÜRDÜ

SON derece kötü bir dönem geçiren Karadeniz devi, üzerindeki kara bulutları dağıtamadı. Trabzonspor'un ligde oynadığı 14 maçta kaybettiği puanlar kazançlarından daha fazla oldu. Bordo-mavililer, ligde bu sezon oynadığı 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. 16 puan elde eden Karadeniz devi, 26 puan kaybetti. Bordo mavililer, ligde son 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sezonun en kötü bölümünü yaşadı. Son 6 maçta 4 puan toplayan Karadeniz devi, 14 puan yitirdi.

İKİ İSİM SARIDA GEÇTİ

BORRO mavililerde kaptan Uğurcan Çakır ile golcü oyuncu Simon Banza dün Kasımpaşa karşısına sarı kant sınırında çıktılar. Bu oyuncular dünkü karşılaşmada kart görmeleri halinde Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda oynanacak olan Galatasaray derbisinde forma giyinemeyecekti. İki oyuncu dün kart görmedi ve cezalı duruma düşmekten kurtuldu.

TRİBÜNDE İLGİNÇ KONUK

PAPARA Park Stadı tribünlerinde dün çok ilginç bir misafir vardı. Geçtiğimiz haftalarda oynanan bir maçta sahaya giren ve Trabzonspor tarafından sahiplenilen 'Zibidi' isimli köpeği, Kasımpaşa maçında stadyumda VIP bölümünde ağırladı. Tribünlere gelen bordo mavili taraftarlar köpeğe çok yoğun ilgi gösterdi. "Zibidi" tribünde taraftarlarla da bol bol fotoğraf çekildi.

BANZA ATTI, ÇILDIRTTI

KARADENİZ devinin forveti Simon Banza dün penaltıdan fileleri sarstı. Toplamda Beşiktaşlı İmmobile ile birlikte 9 gole ulaşan ve krallık yarışında zirveyi paylaşan 28 yaşındaki yıldız, Papara Park'ta çıktığı 6 maçın 4'ünü boş geçmedi. Ancak dün Kasımpaşa karşısında saç baş yoldurdu. İkinci yarıda kaleciyle karşı karşıya kaldığı an fileleri sarmayan bordo mavili forvet, son saniyelerde de Nwakaeme'nin kafasına gönderdiği ortaya dokunamayarak çıldırttı.

50. GOLÜNÜ ATTI

NWAKAEME, Kasımpaşa filelerini sarsarak bordo- mavili forma altındaki 50. golünü kaydetti. 25 Mayıs 2022'den sonra borda mavili formayla ilk kez fileleri sarsan Nijeryalı, kulüp tarihinin 50 gol atan 14. futbolcusu oldu. Trabzonspor'da tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu Hami Mandıralı (277) olurken, yabancılar arasında zirve Şota'nın (85) 35 yaşındaki sol kanat maç sonrası 3 puanı hak ettiklerini ama alamadıklarını belirterek şöyle devam etti: Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Başkanımız Ertuğrul Doğan'a teşekkür ediyorum. Sürekli yanımızda, o desteği hissediyoruz. Maalesef onun da istediği 3 puanı hediye edemedik. Ama biz de onun da hak ettiği değeri göstermek adına ilerleyen günlerde yükselişe geçeceğiz."

KADRODA DÖRT DEĞİŞİKLİK

FIRTINA'da geçtiğimiz hafta oynanan Alanyaspor maçının 11'ine göre kadroda 4 değişikliğe gidildi. Geçen hafta 11'de forma giyen Hüseyin Türkmen'in yerine Serdar Saatçi, Umut Güneş'in yerine Lundstram, Cihan Çanak'ın yerine Vişça ve Arif Boşluk'un yerine Eren Elmalı oynadı.

DOKUZ EKSİK BİRDEN

BORDO mavililerde kadro dışı bırakılan Orsic, Bardhi, Umut Bozok ve Denswil'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Savic, Okay, Serkan, Arif ve Hüseyin kadroda yer almadı. En son Fenerbahçe derbisinde forma giyen Nwakaeme, 3 haftadan sonra kadroya girdi ve ikinci yarıda oynadı.